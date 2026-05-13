Descoperire macabră în Marea Britanie. Trei femei au fost scoase fără suflare din apă

Flavia Codreanu
13 mai 2026, 21:31
sursă foto: pexels
  1. Cum au fost recuperate cele trei femei au fost recuperate
  2. Ce măsuri au luat autoritățile
  3. Care sunt primele ipoteze în cazul femeilor descoperite

Trei femei au fost găsite decedate miercuri, 13 mai, în largul mării, în apropierea orașului Brighton. Autoritățile au declanșat o operațiune amplă de căutare în zona de coastă.

Cum au fost recuperate cele trei femei au fost recuperate

Autoritățile britanice au fost alertate în jurul orei 5:45 dimineața, în urma unor semnalări privind siguranța unor persoane aflate în apă.

La fața locului au fost mobilizate rapid echipaje ale Gărzii de Coastă, unități de poliție și salvatori ai RNLI, care au scanat suprafața apei cu ajutorul unui elicopter, scrie Adevărul.

Din păcate, eforturile echipelor de salvare nu au putut preveni tragedia, victimele fiind găsite în apropiere de Madeira Drive.

Poliția din Sussex a oferit primele detalii despre acest incident tragic petrecut pe coasta sudică a Angliei:

„Serviciile de urgență au fost chemate din cauza unor îngrijorări privind starea a trei femei aflate în mare, în jurul orei 5:45 dimineața (13 mai). Din păcate, corpurile a trei femei au fost recuperate din apă, în apropiere de Madeira Drive”, a transmis Poliția.

Ce măsuri au luat autoritățile

Imediat după recuperarea trupurilor, accesul publicului pe plaja din Brighton a fost restricționat pentru a permite serviciilor de urgență să își desfășoare activitatea.

Anchetatorii iau în calcul toate ipotezele pentru a stabili exact ce s-a întâmplat în largul mării. Zona Madeira Drive a rămas sub supravegherea forțelor de ordine pe parcursul întregii zile, în timp ce specialiștii încearcă să identifice victimele și să refacă traseul evenimentelor.

Inspectorul-șef Adam Hays a făcut un apel către comunitatea locală, subliniind gravitatea situației:

„Știu că acest lucru este îngrijorător pentru comunitate, dar aș ruga publicul să stea departe de locul tragediei, în acest moment, în timp ce serviciile de urgență își continuă activitatea. Vom oferi actualizări suplimentare imediat ce vor fi disponibile”, a declarat Adam Hays.

Care sunt primele ipoteze în cazul femeilor descoperite

În acest moment, ancheta este în plină desfășurare, iar poliția lucrează sub supravegherea autorităților din Sussex pentru a clarifica circumstanțele deceselor.

Brighton Beach este una dintre cele mai frecventate zone de coastă, iar tragedia a șocat localnicii.

Autoritățile au precizat că vor oferi noi informații pe măsură ce identitatea victimelor va fi confirmată și vor apărea detalii suplimentare din raportul medicilor legiști.

