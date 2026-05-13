Space X, programul spațial dezvoltat de , a programat o nouă a rachetei Starship V3, pe 19 mai. Va fi un zbor de încercare ce se va desfășura la nivel suborbital.

Lansare Space X pe 19 mai

Noua rachetă (Versiunea 3) a fost construită de compania Space X și va fi lansată în primul său zbor suborbital de încercare. Lansarea este programată pe 19 mai, dacă totul va merge conform planului, de la , din sudul Texasului, într-o fereastră de 90 de minute care se deschide la ora 22:30 GMT. Informația a fost prezentată într-un comunicat de presă al companiei patronate de Elon Musk.

Starship V3 este concepută pentru misiuni de colonizare pe Lună şi pe Marte,dar și pentru finalizarea megaconstelaţiei Starlink în bandă largă. De asemenea, va fi folosită și pentr o gamă largă de alte sarcini de zbor spaţial.

Pentru Starship va fi cel de-al 12-lea zbor. Va fi prima lansare, însă, pentru Starship V3, care dispune de numeroase îmbunătăţiri. De exemplu, prima treaptă a rachetei V3 Super Heavy are acum trei aripioare de tip grilă. Aceste structuri, asemănătoare unei reţele, ajută racheta să revină pe Pământ pentru recuperare şi reutilizare. Fiecare aripă este acum cu 50% mai mare şi mai rezistentă.

„Aceste aripioare includ un nou punct de prindere şi au fost reglate din nou pe rachetă pentru a susţine operaţiunile de ridicare şi prindere a vehiculului. De asemenea, au fost coborâte pentru a reduce expunerea la căldură de la motoarele Starship”, a scris compania.

Ce modificări au mai fost aduse?

V3 prezintă, dezvoltată de Space X prezintă o reproiectare completă a sistemului său de propulsie. Sunt modificări ce permit o nouă metodă de pornire a motoarelor Raptor, cresc volumul rezervorului de combustibil şi îmbunătăţesc sistemul de control al reacţiei pentru direcţie în timpul zborului. Versiunea V3 a Starship este alimentată de motoare V3 Raptor, mai puternice decât cele de pe variantele anterioare.

V3 prezintă o „reproiectare completă a sistemului său de propulsie”. Aceste modificări permit o nouă metodă de pornire a motoarelor Raptor, cresc volumul rezervorului de combustibil şi îmbunătăţesc sistemul de control al reacţiei utilizat pentru direcţie în timpul zborului.

„Actualizările sistemului de propulsie reduc, de asemenea, volumele conţinute în partea din spate a vehiculului, care ar putea capta scurgerile de combustibil”, susțin reprezentanții companiei lui Elon Musk.

Noua treaptă superioară are, de asemenea, „conexiuni de alimentare cu combustibil”. Acestea susțin transferul de combustibil în spaţiu, o activitate pe care fiecare navă spaţială va trebui să o îndeplinească de mai multe ori în misiunile spaţiale.

Starship’s twelfth flight test will debut the next generation Starship and Super Heavy vehicles, powered by the next evolution of the Raptor engine and launching from a newly designed pad at Starbase. The launch is targeted as early as Tuesday, May 19 → — SpaceX (@SpaceX)

Ce înseamnă această lansare pentru Space X?

Această lansare va marca, de asemenea, și inaugurarea instalației Pad 2 a Starbase, de lansare/aterizare care poate alimenta Starship mai rapid şi are braţe mai scurte pentru a prinde boosterele.

„Împreună, aceste noi elemente sunt concepute pentru a permite o schimbare radicală în capacităţile navei spaţiale Starlink şi vizează deblocarea funcţiilor de bază ale vehiculului, inclusiv reutilizarea completă şi rapidă, transferul de combustibil în spaţiu, desfăşurarea sateliţilor Starlink şi a centrelor de date orbitale şi capacitatea de a trimite oameni şi mărfuri pe Lună şi pe Marte”, a mai transmis compania în comunicat.

Chiar și așa, specialiștii spun că misiunea va fi în mare parte similară cu predecesoarele sale. Naveta spaţială va fi trimisă spre est pe o traiectorie suborbitală. La aproximativ 17,5 minute după lansare, nava spaţială va începe desfăşurarea a 22 de sateliţi Starlink V2 fictivi. Acestă activitate se va încheia 10 minute mai târziu.

Ultimii doi sateliţi fictivi vor colecta imagini ale scutului termic al navei spaţiale, în scopul analizei. De asemenea, naveta spaţială va reaprinde unul dintre cele şase motoare Raptor în spaţiu. Este un test pentru ceea ce urmează să se întâmpe în timpul zborurilor operaţionale. Dacă totul merge conform planului racheta va ameriza după aproximativ 65 de minute probabil în Oceanul Indian, în largul coastei Australiei de Vest.