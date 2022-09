Un chirurg dă în judecată Wizz Air, după ce nu a avut loc în avion, la un zbor din Cluj. Trebuia să ajungă la un stagiu profesional

Un medic clujean, revoltat din cauza neseriozității companiei Wizz Air, a scris o postare pe Facebook în care și-a exprimat nemulțumirea, rugând să fie pus în legătură cu cât mai mulți oameni care s-au confruntat cu aceeași problemă a overbookingului, pentru că vrea să dea în judecată Wizz Air, potrivit .

Wizz Air a vândut mai multe bilete decât numărul de locuri disponibile

În plus, acesta va face reclamații la ANPC, în speranța că demersurile în cauză vor împiedica firma să își mai bată joc de clienți, scrie Cluj24.

„Sunt la Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj unde am venit convins că voi zbura către Barcelona unde urma să petrec 2 săptămâni într-un spital, pentru a învăța niște tehnici chirurgicale avansate.

De ce eram convins că voi pleca? Fiindcă luasem un bilet de avion de la minunata companie Wizz Air.

Fiindcă eram convins că voi ajunge Barcelona, mi-am luat cazare si oricine care a mai călătorit pe acolo stie ca optiunile de cazare nu sunt chiar ieftine.

Convins fiind că voi zbura, m-am prezentat ca cetateanul responsabil la aeroport cu doua ore si jumatate inaintea zborului.

(…) Când am ajuns La bagaje, am lasat bagajul de cala si am cerut să mi se facă check in ul, doamna de acolo, care nu este angajat al Wizz, ci al unei alte companii (am aflat ca Wizz Air nici macar nu are birou in Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj) m-a informat ca din păcate, nu este sigur că voi zbura.

De ce nu este sigur că voi zbura azi undeva? Deoarece minunata companie Wizz Air A făcut overbooking. Ce înseamnă asta? Wizz Air a vândut mai multe bilete decât locurile din avion”, relatează bărbatul.

, o tragere la sorți

Angajata respectivă i-a spus că urmează să i se dea un bilet de avion fără loc, astfel că el trebuie să aștepte la poarta de îmbarcare, în ideea în care locul în avion îi va reveni dacă un alt călător nu se prezintă la zbor.

„Evident că sunt mai multe persoane care sunt overbooked. Cine o să tragă la sorți cine zboară sau nu?

Nimeni nu știe. Fiindcă avionul, chiar și al Wizz Air, nu e chiar autobuzul din Băicoi și nu poți sta în picioare, dacă nu primești loc, nu zbori.

Să recapitulăm? O companie vinde biletele de avion pentru toate locurile disponibile în avion. Din banii respectivi acoperă toate costurile legate de zbor și face, sunt convins, si un profit frumusel.

Dar de ce să nu facă un profit mai mare, vânzând în plus niște bilete de avion, poate-poate cineva nu ajunge și sigur se găsește un fraier ca mine care poate aștepta trei ore în aeroport, poate zboară, poate nu, și să faca niște profituri și mai mari.

(…) Compania îmi vinde un bilet fără loc. Eu stau 5 ore în acest minunat aeroport (deoarece zborul a fost intarziat cu doua ore) fiindca imi place suspansul, poate zbor, poate nu, poate ma fac de rusine la Spitalul respectiv, poate nu.

Și nimeni nu-mi poate garanta că zbor. Iar dacă nu aștept, pierd biletul de avion si banii dati pe el”, adaugă acesta.

Cel puțin 50 de pasageri s-au confruntat cu aceeași problemă

A explicat, totodată, că persoanele care nu au loc în avion sunt nevoite să revină la o dată ulterioară, când găsesc loc.

„Când este aceea dată? Nimeni nu știe. Poate fi peste o zi, doua, trei, o lună. Ce i se întâmplă minunatei companii dacă eu pierd acest avion? Aparent nimic.

O altă doamnă, de la securitate mi-a spus că astăzi cel puțin 50 de pasageri au fost întorsi fiindcă erau overbooked la Wizz Air pe alte zboruri. Dar cel putin au avut si ei sansa mea de a petrece timp de calitate de suspans pe aeroport.

Trei luni am fost în negocieri pentru aceste două săptămâni, deoarece acest Spital este un Centru de Excelență, nu accepta orice neurochirurg în stagii și perioadele disponibile sunt extrem de vânate”, a spus clujeanul.