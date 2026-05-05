La 8 ani de la divorț Connect-R a ales să vorbească despre viața lui amoroasă, dar și despre schimbările radicale din viața.

Cum s-a schimbat viața artistului la 8 ani de la divorț

că nu și-a mai refăcut viața sentimentală după separarea de Misha, mama fetiței sale, Maya. Artistul spune că a început să îi placă să fie singur. În prezent, se bucură de timpul petrecut cu fiica sa în weekenduri.

„Nu există nimeni în viața mea acum și nu știu dacă va mai exista vreodată cineva în viața mea. Sunt singur de 8 ani de zile și am reușit să transform această singurătate în solitudine, a început să-mi placă de mine singur. Maya vine la mine în weekenduri, am un Yorkshire care mă așteaptă în fiecare seară acasă. Nu am pe nimeni și nici nu simt nevoia, nu am nevoie de nimeni în viața mea acum”, a declarat artistul pentru .

De ce nu mai vrea Connect-R să se căsătorească

Deși este un artist iubit de public, Connect-R recunoaște că viziunea sa despre căsătorie s-a schimbat complet. Acesta consideră că mariajul este o construcție extrem de grea, potrivită doar pentru persoanele care au foarte mult curaj.

„Nu mai cred în căsătorie pentru mine. Recunosc, sunt și o fire ușor egoistă, adică nu-mi place să fiu cicălit sau să-mi spună cineva unde să-mi pun pantofii sau de ce am bluza nu știu unde… Nu mai cred în căsătorie pentru mine, căsătoria e o construcție grea, numai pentru oameni cu mult curaj. Eu am o fire ușor egoistă, îmi asum asta, probabil de-aia sunt și singur, dar mie îmi convine așa”, a mărturisit acesta.

Ce fel de femeie l-ar putea cuceri pe artist

Chiar dacă declară că nu caută pe cineva, Connect-R știe exact ce calități apreciază la o femeie. Pentru el, feminitatea este trăsătura principală care ar putea aduce emoție și sensibilitate în viața unui bărbat.

„Să fie deșteaptă, să fie frumoasă, dar probabil cel mai mult să fie feminină, nu feministă. Mi se pare că noi avem nevoie de femei care să ne readucă emoția, pentru că riscăm, în jungla asta de beton, să devenim niște brute. Femeia trebuie să readucă în bărbat emoția, sensibilitatea și așa mai departe… Repet, nu caut acum nicio femeie, de asta mi-e și greu să răspund”, a declarat Connect-R.