B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » „Nu-mi place să fiu cicălit”: Ce viciu îi distruge lui Connect-R orice șansă la o relație

„Nu-mi place să fiu cicălit”: Ce viciu îi distruge lui Connect-R orice șansă la o relație

Flavia Codreanu
05 mai 2026, 23:59
„Nu-mi place să fiu cicălit”: Ce viciu îi distruge lui Connect-R orice șansă la o relație
Connect-R. Sursa foto: Captură Video - DA BRAVO! by Mihai Bobonete / YouTube
Cuprins
  1. Cum s-a schimbat viața artistului la 8 ani de la divorț
  2. De ce nu mai vrea Connect-R să se căsătorească
  3. Ce fel de femeie l-ar putea cuceri pe artist

La 8 ani de la divorț Connect-R a ales să vorbească despre viața lui amoroasă, dar și despre schimbările radicale din viața.

Cum s-a schimbat viața artistului la 8 ani de la divorț

Connect-R a povestit că nu și-a mai refăcut viața sentimentală după separarea de Misha, mama fetiței sale, Maya. Artistul spune că a început să îi placă să fie singur. În prezent, se bucură de timpul petrecut cu fiica sa în weekenduri.

Nu există nimeni în viața mea acum și nu știu dacă va mai exista vreodată cineva în viața mea. Sunt singur de 8 ani de zile și am reușit să transform această singurătate în solitudine, a început să-mi placă de mine singur. Maya vine la mine în weekenduri, am un Yorkshire care mă așteaptă în fiecare seară acasă. Nu am pe nimeni și nici nu simt nevoia, nu am nevoie de nimeni în viața mea acum”, a declarat artistul pentru Viva.

De ce nu mai vrea Connect-R să se căsătorească

Deși este un artist iubit de public, Connect-R recunoaște că viziunea sa despre căsătorie s-a schimbat complet. Acesta consideră că mariajul este o construcție extrem de grea, potrivită doar pentru persoanele care au foarte mult curaj.

„Nu mai cred în căsătorie pentru mine. Recunosc, sunt și o fire ușor egoistă, adică nu-mi place să fiu cicălit sau să-mi spună cineva unde să-mi pun pantofii sau de ce am bluza nu știu unde… Nu mai cred în căsătorie pentru mine, căsătoria e o construcție grea, numai pentru oameni cu mult curaj. Eu am o fire ușor egoistă, îmi asum asta, probabil de-aia sunt și singur, dar mie îmi convine așa”, a mărturisit acesta.

Ce fel de femeie l-ar putea cuceri pe artist

Chiar dacă declară că nu caută pe cineva, Connect-R știe exact ce calități apreciază la o femeie. Pentru el, feminitatea este trăsătura principală care ar putea aduce emoție și sensibilitate în viața unui bărbat.

„Să fie deșteaptă, să fie frumoasă, dar probabil cel mai mult să fie feminină, nu feministă. Mi se pare că noi avem nevoie de femei care să ne readucă emoția, pentru că riscăm, în jungla asta de beton, să devenim niște brute. Femeia trebuie să readucă în bărbat emoția, sensibilitatea și așa mai departe… Repet, nu caut acum nicio femeie, de asta mi-e și greu să răspund”, a declarat Connect-R.

Tags:
Citește și...
„Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări”: Ramona Olaru a reacționat după presupusa despărțire de Steve Ant.
Monden
„Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări”: Ramona Olaru a reacționat după presupusa despărțire de Steve Ant.
Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație
Monden
Heidi Klum a uimit la Met Gala 2026. Transformarea incredibilă în „statuie vie” a făcut senzație
Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
Monden
Lidia Fecioru spune secretul banilor. Detaliul din portofel care îți poate schimba norocul: „Nimic gol”
Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
Monden
Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
Ce face Theo Rose cu banii primiți din campaniile publicitare. Detaliul surprinzător care o dă de gol
Monden
Ce face Theo Rose cu banii primiți din campaniile publicitare. Detaliul surprinzător care o dă de gol
Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”
Monden
Laura Cosoi, mărturisiri emoționante din sarcină: „Nu mă grăbesc deloc să nasc”
Adele, la 38 de ani: de la copilăria fără tată la statutul de superstar global. Povestea unei voci care a transformat durerea în succes
Monden
Adele, la 38 de ani: de la copilăria fără tată la statutul de superstar global. Povestea unei voci care a transformat durerea în succes
Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
Monden
Monica Bîrlădeanu a atras toate privirile la Premiile Gopo. Detaliul care a surprins pe toată lumea
„În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire
Monden
„În ochii Alinei m-aș uita non stop”, Alexandru Ciucu, mesaj cu subînțeles pentru Alina Sorescu la doi ani de la despărțire
Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
Monden
Ce să mănânci la serviciu dacă ești la dietă. Sfaturi utile oferite de Carmen Brumă și Carmen Barcan
Ultima oră
23:59 - Românii aleg jumătate de porție la restaurant ca să facă față scumpirilor: „Sunt adulți care vin și cer meniul pentru copii”
23:56 - Un cuplu din Germania a furat aproape două milioane de euro din parcometre. Cum i-a dat de gol un singur gest
23:54 - Orban: „Decizia PNL e corectă. Cum să mai ai încredere în PSD? Predoiu să înțeleagă că nu s-a născut cu scaunul de ministru sub fund”. Ce spune despre Nicușor Dan (VIDEO)
23:34 - OMS a dat anunțul că peste 80 de oameni sunt căutați după ce o turistă a murit de hantavirus
23:26 - Coiful de la Coțofenești atrage mii de vizitatori imediat după întoarcerea în țară. Când începe evaluarea științifică a coifului
23:22 - Piperea (AUR): Mai rămân la putere UDMR, Pîslaru și Gheorghiu. Nu știu cum va rezolva această ecuație cu 14 necunoscute matematicianul domn președinte, dar se pare că are toate soluțiile, le cară cu el în rucsac (VIDEO)
23:22 - Surpriză pe teren! Numele primarului, pe tricourile unei echipe din Dâmbovița. Gestul care a stârnit reacții
22:59 - „Nu o să iau unul sărac, să-i dau bani de țigări”: Ramona Olaru a reacționat după presupusa despărțire de Steve Ant.
22:48 - Mii de zboruri dispar din programele companiilor aeriene înainte de sezonul estival. Cum afectează lipsa combustibilului planurile turiștilor
22:47 - Cât vor scoate în plus din buzunar românii pentru un plin la mașină în lunile următoare. Scenariile experților nu sunt deloc optimiste