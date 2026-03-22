Un copil în vârstă de 5 ani a murit, duminică, după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Capitală. Tragedia a avut loc în urmă cu puțin timp.

Copil căzut de la etaj. Nu a supraviețuit

Copilul a căzut de la etajul 7 al unui bloc de pe strada Alexandru Șerbănescu din Băneasa, Sectorul 1.

Băiatul nu a supraviețuit impactului. Medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să declare decesul, informează

Deocamdată nu se cunosc împrejurările acestei tragedii. Polițiștii urmează să facă o anchetă pentru a vedea exact ce s-a întâmplat. De altfel, autoritățile sunt la fața locului, la ora transmiterii acestei știri.