Acasa » Eveniment » Un copil de 10 ani din Iași, găsit într-o fântână, a refuzat să fie scos de pompieri. Cum a ajuns minorul în acestă situație

Un copil de 10 ani din Iași, găsit într-o fântână, a refuzat să fie scos de pompieri. Cum a ajuns minorul în acestă situație

03 sept. 2025, 08:52
Sursa foto: pixabay / ShepherdMedia

Un copil în vârstă de 10 ani i-a șocat pe pompieri atunci când a refuzat să fie scos din fântâna în care se băgase. Adâncă de aproximativ trei metri și cu un strat de apă de circa 50 de centimetri, fântâna i-a servit băiatului drept refugiu, după o ceartă cu părinții.

Cuprins:

  1. Unde a avut loc incidentul
  2. În ce stare a fost găsit copilul

 

Unde a avut loc incidentul

Incidentul s-a petrecut în localitatea ieșeană Cogeasca. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Iași, Georgică Onofreiasa, pompierii au fost solicitați să intervină pentru a-l scoate pe copil din fântana în care coborâse după o ceartă cu părinții.

În ce stare a fost găsit copilul

Când au ajuns la fața locului, salvatorii l-au găsit pe copil parţial conştient şi cooperant, dar refuzând să iasă din fântână.

„Minorul a fost scos în siguranţă de către echipajul de intervenţie şi predat echipajului medical EPA pentru evaluare. Acesta este conştient şi urmează să fie supus investigaţiilor medicale de specialitate. La locul solicitării au intervenit forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi cinci pompieri militari precum şi un echipaj de prim-ajutor calificat, cu trei pompieri paramedici”, a transmis reprezentantul ISU Iaşi, potrivit Știrile ProTV.

