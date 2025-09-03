B1 Inregistrari!
Tragedie în Vaslui. Motivul halucinant care a dus la moartea unui copil, aflat la plimbare cu părinții săi

Tragedie în Vaslui. Motivul halucinant care a dus la moartea unui copil, aflat la plimbare cu părinții săi

03 sept. 2025, 08:30
Tragedie în Vaslui. Motivul halucinant care a dus la moartea unui copil, aflat la plimbare cu părinții săi
Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un copil de nici doi ani a încetat tragic din viață, seara trecută, în Vaslui, după ce a călcat pe un fir de curent neizolat. În ciuda eforturilor depuse de echipajul medical sosit la fața locului, cel mic nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decedat.

Ce a declarat primarul Vasluiului după incident

Incidentul s-a petrecut în cursul serii de marți, pe o stradă din centrul orașului Vaslui. Aflat la plimbare cu părinții săi, la un moment dat, copilul părăsește drumul și ajunge pe spațiul verde, acolo unde calcă pe un fir lăsat neizolat. Din păcate, băiețelul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar echipajul medical a fost nevoit să îi declare decesul.

La rândul ei, mama copilului, aflată în stare de şoc, a avut nevoie de îngrijiri medicale şi a fost dusă la spital.

„Ele sunt în contract de mentenanţă, noi verificăm permanent lucrurile astea, o să vedem nu am acum un răspuns. Aşa ceva nu-şi doreşte nimeni să se întâmple, un asemenea eveniment şi pentru o familie de tineri şi un copilaş atât de mic”, a declarat Lucian Branişte, primar Vaslui, potrivit Observator News.

În ce stare se afla copilul la venirea echipajului medical

Părinţii au sunat imediat la 112, însă atunci când medicii au ajuns la locul indicat, cel mic era deja inconștien. Medicii i-au aplicat manevre de resuscitare mai bine de o oră, însă eforturile lor s-au dovedit a fi în zadar, iar salvatorii s-au văzut în situația de a-i declara decesul.

Din cauza şocului suferit, starea mamei a început să se degradeze tot mai mult, motiv pentru care a fost transportată de urgență la spital.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru omor din culpă şi continua cercetările pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

