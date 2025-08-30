Incendiu în vecinătatea reședinței lui Putin. Pompierii luptă cu focul provocat de o dronă ucraineană

Un puternic de pădure, care a izbucnit în vecinătatea reședinței lui Vladimir Putin de la Marea Neagră, pune probleme pompierilor ruși de aproape trei zile. Focul a fost provocat de o dronă ucraineană care s-a prăbușit.

Cuprins:

Pompierii ruși luptă cu flăcările de trei zile

Palatul lui Putin dat în vileag de Navalnîi

Putin evită vacanțele la Marea Neagră

Pompierii ruși luptă cu flăcările de trei zile

ruşi încearcă, încă de joi, să stingă flăcările provocate de fragmentele de dronă. Incendiul se manifestă în vecinătatea „palatului” atribuit lui construit pe malul Mării Negre, relatează AFP. Oficialii ruși din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, au confirmat prăbușirea unei drone car a provocat un incendiu. Aceștia au evitat să dea detalii spunând că focul a izbucnit într-o „zonă forestieră”, în apropierea oraşului Ghelendjik.

Ministerul Situaţiilor de Urgenţă din a a transmis că peste 400 de pompieri fac eforturi pentru a stinge incendiul din apropiere de Ghelendjik. În mai multe înregistrări video date publicității se poate vedea cum flăcările au cuprins arbori, iar solul este acoperit de cenuşă.

De asemenea, în imagini poate fi văzut un elicopter care survolează zona transportând apă pentru stingerea focului.

La acest moment nu există indicii că focul ar amenința direct reședința lui Vladimir Putin. De altfel autorităţile ruse nu au făcut referire la această reședință în comunicatele pe care le-au transmis.

Palatul lui Putin dat în vileag de Navalnîi

Informațiile despre reședința luxoasă atribuită dictatorului de la Moscova, numită „Palatul lui Putin”, au apărut încă din anul 2021. Dezvăluirile despre locație au fost făcute de disidentul Aleksei Navalnîi, mort într-o închisoare din Siberia, în circumstanțe neclare. Echipa lui Navalnîi a publicat o anchetă jurnalistică pe acest subiect.

Despre acest ansamblu imobiliar fastuos se spune că este finanţat din corupţie. Aici ar fi amenajată o plantaţie de viţă de vie, ar exista un teren de hochei pe gheaţă și chiar un cazino, cu circuit închis.

În ciuda dovezilor prezentate în material, Vladimir Putin a negat că ar avea vreo legătură cu această reședință.

Putin evită vacanțele la Marea Neagră

Vladimir Putin nu a mai venit la această reședință de la începutul războiului din Ucraina. Reședința fiind în apropiere de granița cu Ucraina, dictatorul a evitat să o mai frecventeze de teama atacurilor cu drone, potrivit site-ului rusesc de investigaţii online Proekt.

Temându-se pentru siguranţa sa, Putin nu mai merge nici în vila sa de la Soci, care se află în raza de acţiune a dronelor, a relatat instituția media, citând o sursă sub protecţia anonimatului.