Un cuplu a vrut să se căsătorească în ciuda inundațiilor. Nuntă în apă până la genunchi

Ziua care urma să fie cea mai frumoasă din viețile lor, Paulo și Mae Padilla s-au trezit dimineața în cu apa până la genunchi. Mai mult, toate drumurile erau inundate, iar mașinile erau scufundate.

Cu toate acestea, cuplul din Bulacan, din Filipine, a tinuț să își unească destinele în fața lui Dumnezeu, în ciuda taifunurilor care au făcut ravagii, conform știrileprotv.

„Chiar dacă vehiculul nostru s-a scufundă [în inundație], tot am vrut să mergem mai departe”, a spus mirele.

Nici pentru oaspeți nu a fost o situație mai bună, dar au vrut să le fie alături în cea mai importantă zi din viața lor și au venit la nuntă în cizme de cauciuc.

„Cât de mare a fost potopul prin care a trebuit să trecem doar pentru a putea ieși din casele noastre. Chiar nu este nimic imposibil. Domnul a făcut posibile în acea zi toate lucrurile care erau imposibile”, a spus mireasa.

Mae a avut îmbibată în apă, dar nu a deranjat-o. Videoclipul a devenit viral și mirii au fost foarte apreciați de către utilizatori pentru curaj și perseverență.

Wading through a flooded church for a wedding in hit Philippines!

Bride braves through the flooded aisle at the Barasoain Church in Malolos

