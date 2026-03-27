Un curier român a fost prins furând pisica unei familii după livrarea unui colet. Ce s-a întâmplat după

Selen Osmanoglu
27 mart. 2026, 15:50
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Curierul surprins de camera Ring
  2. Furatul unui animal, infracțiune gravă
  3. Pisica a fost recuperată

Un incident șocant a avut loc în West Yorkshire, Marea Britanie, unde un curier român de la Amazon a fost surprins de camera unei sonerii inteligente furând pisica unei familii imediat după ce a livrat un colet.

Curierul surprins de camera Ring

Catalin Stancu, în vârstă de 42 de ani, a fost filmat pe 18 ianuarie plecând de la locuința familiei Crowther cu pisica Nora în brațe, imediat după ce a lăsat pachetul destinat acestora. Imaginile au fost publicate online de Carl și Sarah Crowther, proprietarii pisicii, în încercarea de a-și recupera animalul de companie, conform Daily Mail.

La scurt timp după ce clipul a devenit viral, curierul a trimis familiei un mesaj: „Bună – am pisica voastră”, susținând totuși că nu o poate returna pentru că „a uitat adresa”. Poliția din West Yorkshire l-a identificat rapid pe Stancu, iar acesta a fost arestat și a recunoscut fapta în fața instanței din Bradford.

Furatul unui animal, infracțiune gravă

Judecătorul de caz a avertizat că bărbatul riscă închisoarea, subliniind că furtul unui animal de companie este mai grav decât furtul bunurilor materiale.

„Această infracțiune a fost introdusă pentru a recunoaște că un animal de companie nu este doar o proprietate, ci face parte din familie, ceea ce este evident în acest caz”, a declarat magistratul.

Familia Crowther a descris starea de panică și suferință emoțională provocată de dispariția pisicii. „Timp de patru zile am trăit în incertitudine totală. Nora nu este doar un animal de companie, ci un membru iubit al familiei. Să ni se ia ceva atât de important a fost ireal”, au spus aceștia.

Pisica a fost recuperată

Nora a fost recuperată, iar proprietarii subliniază că acest lucru s-a întâmplat datorită apelului viral și nu din bunăvoința curierului.

„Suntem extrem de fericiți și ușurați că Nora este acasă. Nu pare afectată de cele întâmplate și se bucură de mai multe răsfățuri și îmbrățișări”, a declarat Carl Crowther.

Judecătorul a amânat pronunțarea sentinței, solicitând un raport care să analizeze toate opțiunile. Conform legislației privind răpirea animalelor de companie, introdusă în 2024 în Anglia și Irlanda de Nord, infracțiunea poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.

Citește și...
Lia Savonea nu se lasă. Înalta Curte vrea să dea Guvernul în judecată după ce banii obținuți în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD
Eveniment
Lia Savonea nu se lasă. Înalta Curte vrea să dea Guvernul în judecată după ce banii obținuți în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD
Noua țeapă online în România: Ai văzut astfel de site-uri? DNSC avertizează. Cum sunt păcăliți românii
Eveniment
Noua țeapă online în România: Ai văzut astfel de site-uri? DNSC avertizează. Cum sunt păcăliți românii
ANPC a aplicat amenzi de peste 6,8 milioane de lei în urma controalelor din sectorul alimentar
Eveniment
ANPC a aplicat amenzi de peste 6,8 milioane de lei în urma controalelor din sectorul alimentar
Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
Eveniment
Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională
Eveniment
Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională
Teleradiologia devine realitate în România. Pacienții vor primi interpretarea investigațiilor imagistice de la distanță
Eveniment
Teleradiologia devine realitate în România. Pacienții vor primi interpretarea investigațiilor imagistice de la distanță
Șase din zece români recunosc că au încălcat reguli de circulație. Ce soluții propun pentru siguranța în trafic
Eveniment
Șase din zece români recunosc că au încălcat reguli de circulație. Ce soluții propun pentru siguranța în trafic
EXCLUSIV: Legea căsătoriilor între minori, criticată dur de președintele Partidei Romilor. Nicolae Păun, acuzații grave pentru inițiatorii proiectului (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Legea căsătoriilor între minori, criticată dur de președintele Partidei Romilor. Nicolae Păun, acuzații grave pentru inițiatorii proiectului (VIDEO)
Un bărbat și-a pierdut soția și 100.000 de euro din cauza ChatGPT. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Un bărbat și-a pierdut soția și 100.000 de euro din cauza ChatGPT. Iată ce s-a întâmplat
Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, atac dur la ministrul Florin Manole. „Vrea epurarea etnică a romilor”
Eveniment
Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, atac dur la ministrul Florin Manole. „Vrea epurarea etnică a romilor”
Ultima oră
17:45 - Lia Savonea nu se lasă. Înalta Curte vrea să dea Guvernul în judecată după ce banii obținuți în instanță de magistrați au fost mutați în pachetul de solidaritate al PSD
17:13 - Noua țeapă online în România: Ai văzut astfel de site-uri? DNSC avertizează. Cum sunt păcăliți românii
16:47 - Cazul care a împărțit lumea în două: Noelia a fost eutanasiată. Cum s-a desfășurat procedura de eutanasie și ce a mărturisit chiar înainte de a muri
16:13 - Robert Fico, primit de Nicușor Dan la Cotroceni. Ce au discutat cei doi lideri
15:21 - ANPC a aplicat amenzi de peste 6,8 milioane de lei în urma controalelor din sectorul alimentar
15:09 - Sorin Grindeanu anunță că nu e lăsat de partid să îl mai susțină pe Bolojan. Ce i-au transmis PSD-iștii din Oltenia că ar trebui să facă
14:55 - UE pregătește un răspuns coordonat la criza energetică. Miniştrii de Finanţe analizează o strategie comună
14:47 - Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
14:30 - Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
14:29 - Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională