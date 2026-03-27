Un incident șocant a avut loc în West Yorkshire, Marea Britanie, unde un curier român de la Amazon a fost surprins de camera unei sonerii inteligente furând pisica unei familii imediat după ce a livrat un colet.

Curierul surprins de camera Ring

Catalin Stancu, în vârstă de 42 de ani, a fost filmat pe 18 ianuarie plecând de la locuința familiei Crowther cu pisica Nora în brațe, imediat după ce a lăsat pachetul destinat acestora. Imaginile au fost publicate online de Carl și Sarah Crowther, proprietarii pisicii, în încercarea de a-și recupera animalul de companie, conform Daily Mail.

La scurt timp după ce clipul a devenit viral, curierul a trimis familiei un mesaj: „Bună – am pisica voastră”, susținând totuși că nu o poate returna pentru că „a uitat adresa”. Poliția din West Yorkshire l-a identificat rapid pe Stancu, iar acesta a fost arestat și a recunoscut fapta în fața instanței din Bradford.

Furatul unui animal, infracțiune gravă

Judecătorul de caz a avertizat că bărbatul riscă închisoarea, subliniind că furtul unui animal de companie este mai grav decât furtul bunurilor materiale.

„Această infracțiune a fost introdusă pentru a recunoaște că un animal de companie nu este doar o proprietate, ci face parte din familie, ceea ce este evident în acest caz”, a declarat magistratul.

Familia Crowther a descris starea de panică și suferință emoțională provocată de dispariția pisicii. „Timp de patru zile am trăit în incertitudine totală. Nora nu este doar un animal de companie, ci un membru iubit al familiei. Să ni se ia ceva atât de important a fost ireal”, au spus aceștia.

Pisica a fost recuperată

Nora a fost recuperată, iar proprietarii subliniază că acest lucru s-a întâmplat datorită apelului viral și nu din bunăvoința curierului.

„Suntem extrem de fericiți și ușurați că Nora este acasă. Nu pare afectată de cele întâmplate și se bucură de mai multe răsfățuri și îmbrățișări”, a declarat Carl Crowther.

Judecătorul a amânat pronunțarea sentinței, solicitând un raport care să analizeze toate opțiunile. Conform legislației privind răpirea animalelor de companie, introdusă în 2024 în Anglia și Irlanda de Nord, infracțiunea poate fi pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.