Un fenomen rar va avea loc pe 23 august. „Luna Neagră” va răsări odată cu soarele și va face cerul mai întunecat ca de obicei

Răzvan Adrian
19 aug. 2025, 22:54
Sursa foto: Freepik

Pe 23 august 2025, cerul va oferi un eveniment astronomic special: O „Lună Neagră”. Deși Luna nu va fi vizibilă în acea noapte, acest fenomen oferă un mediu perfect pentru a studia stelele și Calea Lactee, informează Space.

Cuprins:

  • Ce este o Lună Neagră
  • Cum și când are loc fenomenul
  • De ce este acest fenomen important

Ce este o Lună Neagră

Termenul de „Lună Neagră” nu are o definiție oficială în astronomie, dar este folosit pentru a descrie o apariție rară a unei faze de Lună Nouă. De obicei, fiecare sezon are trei Luni Noi, dar uneori ciclurile lunare nu se aliniază perfect cu calendarul, ceea ce duce la un al patrulea eveniment. În acest caz, a treia Lună Nouă din sezon este numită „Lună Neagră”.

Ultimul fenomen de acest tip a avut loc pe 19 mai 2023. În vara anului 2025, sunt programate patru faze de Lună Nouă: pe 25 iunie, 23 iulie, 23 august și 21 septembrie. Astfel, cea din 23 august este considerată „Lună Neagră”.

Cum și când are loc fenomenul

Pe 23 august, la ora 2:06, Luna va începe oficial faza de Lună Nouă. Atunci, satelitul natural al Pământului va fi în constelația Leului, la un grad nord de Soare.

Spre deosebire de eclipse sau superluni, acest fenomen nu poate fi văzut pe cer, deoarece partea iluminată a Lunii este complet îndreptată spre Soare, iar dinspre Pământ se observă doar partea întunecată.

Cu toate acestea, imediat după acest fenomen, pe 24 și 25 august, observatorii vor putea vedea cea mai subțire seceră a Lunii, apărând ca o linie argintie fină pe cer, la apus, spre orizontul vestic, informează sursa citată.

De ce este acest fenomen important

Deși nu pare impresionant la prima vedere, această etapă oferă un beneficiu semnificativ pentru cei pasionați de astronomie. Cerul întunecat, lipsit de lumina Lunii, permite observarea stelelor și a obiectelor greu de văzut în alte nopți.

