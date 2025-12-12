B1 Inregistrari!
Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)

Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)

Ana Maria
12 dec. 2025, 15:58
Un muncitor din Kenya, care lucrează în Brașov, e nemulțumit de salariul din România. În ce țară plănuiește să plece (VIDEO)
Sursa foto: Captura video TikTok / @lucianpopaoficial
Cuprins
  1. Ce l-a nemulțumit pe muncitorul din Kenya venit să lucreze în România
  2. Cum descrie muncitorul din Kenya experiența sa de viață și muncă din Brașov
  3. Plănuiește kenyanul să părăsească România?
  4. De ce își caută tot mai mulți străini locuri de muncă în România

Un muncitor din Kenya e nemulțumit de salariul său. România, cunoscută mai ales ca țară din care oamenii pleacă în căutarea unor venituri mai mari în Europa, a început în ultimii ani să atragă tot mai mulți muncitori din afara Uniunii Europene. Salariile mai ridicate decât în statele lor de origine și un nivel de trai considerat mai bun îi determină pe mulți să își încerce norocul aici.

Ce l-a nemulțumit pe muncitorul din Kenya venit să lucreze în România

Totuși, experiența nu este întotdeauna pe măsura așteptărilor.

Un muncitor kenyan în România, în vârstă de 29 de ani și angajat în Brașov, a explicat recent că, deși viața de zi cu zi i se pare mai bună decât acasă, salariul primit nu îl mulțumește.

@lucianpopaoficial El vrea sa plece in Belgia #belgia #brasov #centrulvechibrașov #salariu #kenian ♬ original sound – Lucian Popa

Cum descrie muncitorul din Kenya experiența sa de viață și muncă din Brașov

TikToker-ul Lucian Popa a stat de vorbă cu bărbatul chiar în centrul Brașovului, iar discuția a scos la iveală atât motivele pentru care a ales România, cât și limitele pe care le resimte în prezent.

Întrebat despre diferențele dintre România și Kenya, acesta a răspuns fără ezitare: „Aici, aici este mai bine decât acolo…”

Totuși, când discuția a ajuns la salariu, lucrurile s-au nuanțat: „Aici nu este foarte bun, este mai bine față de Kenya…”

Deși veniturile îl ajută să trăiască mai bine decât în țara sa, tânărul spune că nu se vede rămânând pe termen lung în România.

Plănuiește kenyanul să părăsească România?

La întrebarea cât timp mai intenționează să rămână, răspunsul a fost scurt și clar: „Un an”.

Nu exclude complet ideea de a rămâne aici, însă, spune că ia tot mai serios în calcul mutarea în Belgia sau chiar Germania, în căutarea unui salariu mai bun.

Întrebat despre planurile sale viitoare, a explicat: „Depinde, dacă am oportunitate să stau aici”, lăsând loc posibilității de a continua experiența românească dacă i se oferă condiții mai bune.

De ce își caută tot mai mulți străini locuri de muncă în România

Creșterea economică din unele regiuni, dezvoltarea sectorului industrial și nevoia mare de forță de muncă au făcut ca România să devină atractivă pentru lucrători din Asia și Africa. Salariile nu sunt la nivelul Europei de Vest, dar sunt considerabil mai mari decât în multe dintre statele din care aceștia provin.

