Un nigerian care studiază în Cluj-Napoca a ajuns în instanță, acuzat fiind de complicitate la înșelăciune. Se pare că tânărul a ajutat mai mulți escroci să păcălească pensionare pentru a primi diverse sume de bani.

Cum a fost implicat un nigerian stabilit în Cluj-Napoca în escrocarea a două pensionare

Potrivit procurorilor, mai mulți escroci sentimentali, a căror identitate nu este încă cunoscută, păcăleau pensionare și le convingeau să le trimită diverse sume de bani. Aceștia ajungeau în contul studentului nigerian din Cluj-Napoca.

Victimele erau atât din Bihor, cât și din Constanța sau Prahova. Sumele totale încasate prin escrocarea acestora sunt de 56.500 lei și 9.000 de euro.

Cum acționa gruparea de escroci

Una dintre victime, o orădeancă de 64 de ani, a fost păcălită de unul dintre escroci că are o relație cu un chirurg care lucrează pentru ONU, la un spital din capitala Somaliei. Cei doi comunicau prin mesaje pe Facebook și Whatsapp.

Convinsă că are o relație amoroasă cu cel cu care conversa, orădeanca i-a trimis escrocului 6.800 de euro, în două tranșe, de pe cardul fiului său. În realitate, banii nu au ajuns în contul vreunui medic chirurg, ci a studentului nigerian din Cluj-Napoca, potrivit Bihon.ro.

Printr-o metodă similară a fost înșelată și o pensionară de 72 de ani, dintr-o comună bihoreană. Însă, de această dată, escrocii au convins-o pe bătrână că are o relație cu un muzician. Femeia a făcut nu mai puțin de 21 de transferuri, valoarea totală fiind de 41.500 de lei și 2.200 de euro. Banii au ajuns în contul nigerianului de 30 de ani, dar și al altor doi cetățeni străini.

Alte două victime au fost o femeie din județul Constanța și o femeie din Ploiești, de 56, respectiv 75 de ani. Prima a virat în contul studentului din Cluj-Napoca suma de 5.000 de lei, convinsă că banii ajung la un medic . A doua a trimis escrocilor 10.000 de lei, sub pretextul unui ajutor oferit unui bărbat aflat într-o stare gravă de sănătate.

Nigerianul stabilit în Rromânia a fost reținut în luna mai, în urma a două percheziții domiciliare în Cluj-Napoca. Tot atunci, au fost confiscate mai multe gadgeturi, printre care telefoane, laptopuri și unități de stocare. Ulterior, tânărul a fost plasat sub control judiciar. Acum, a dispus începerea judecății tânărului de 30 de ani, urmând ca primul termen al procesului să aibă loc la începutul lunii decembrie.