Acasa » Eveniment » Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Am subliniat urgența unei încetări imediate a focului în Gaza”

Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Am subliniat urgența unei încetări imediate a focului în Gaza”

Selen Osmanoglu
28 sept. 2025, 15:51
Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Am subliniat urgența unei încetări imediate a focului în Gaza”
sursa foto: usr.ro
Cuprins
  1. Ce a spus Oana Țoiu
  2. Reforma Consiliului de Securitate
  3. Solidaritate cu Republica Moldova
  4. O pace justă în Orientul Mijlociu

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a prezentat intervenția României la Adunărea Generală a Națiunilor Unite de la New York.

Ce a spus Oana Țoiu

„Am avut onoarea să prezint intervenția României la Adunarea Generală a ONU în acest an cu o semnificație specială: marcăm 70 de ani de la aderarea țării noastre și 80 de ani de la crearea Organizației. Am transmis prioritățile noastre strategice pentru o lume mai sigură și mai dreaptă, viziunea României asupra provocărilor globale care înseamnă dialog pentru a obține pacea în conflictele fierbinți și de a respecta ordinea internațională bazată pe reguli”, a scris Oana Țoiu pe pagina de Facebook.

„Mesajul nostru este consecvent și inspirat de tradiția diplomatică a lui Nicolae Titulescu, fost președinte al Ligii Națiunilor, pe care l-am amintit de la tribuna ONU înainte să expun câteva puncte din agenda globală care necesită și acțiune, nu doar vorbe”, a adăugat.

Reforma Consiliului de Securitate

„Reforma Consiliului de Securitate: Este un nonsens moral și juridic ca un stat agresor să aibă puterea de a bloca, prin dreptul de veto, orice acțiune a comunității internaționale menită să oprească un război pe care tot el l-a început, neprovocat și neinvitat”, a scris Oana Țoiu.

„Am cerut, în numele României, ca acest instrument fundamental pentru pacea globală să fie reformat pentru a reflecta realitatea dureroasă și pentru a nu mai putea fi paralizat de chiar cei care încalcă Carta ONU”, a adăugat.

Solidaritate cu Republica Moldova

„Solidaritate cu Republica Moldova. Am tras un semnal de alarmă ferm privind situația din Republica Moldova, unde azi au loc alegeri parlamentare”, a punctat ministrul.

„ Am denunțat campania de dezinformare și interferența externă malignă, orchestrată de Federația Rusă la o scară fără precedent, cu scopul clar de a submina dreptul suveran al cetățenilor moldoveni de a-și decide singuri viitorul”, a adăugat.

O pace justă în Orientul Mijlociu

„O pace justă în Orientul Mijlociu și asistență umanitară. Am subliniat urgența unei încetări imediate a focului în Gaza, eliberarea necondiționată a ostaticilor și garantarea accesului pentru asistența umanitară destinată populației civile. Am menționat implementarea soluției celor două state, abordare pe care România o susține de peste 30 de ani”, a mai spus Oana Țoiu.

„Pe lângă aceste puncte, am reiterat sprijinul nostru de neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și am subliniat angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă”, a încheiat.

