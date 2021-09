Un nor poluant plutește deasupra Europei. Când ajunge în România și care va fi cea mai afectată parte a țării (VIDEO)

Erupția vulcanului Cumbre Vieja din insula spaniolă La Palma afectează și România. Cenușa vulcanică și gazele aruncate în aer ajung în țara noastră, duminică, sub forma unui nor poluant.

Purtat de vânt prin toată Europa, norul va intra în țară prin vest, pe la Timișoara, și se va întinde peste toată țara până luni seară, potrivit prognozei făcute de profesorul universitar de fizică Silviu Gurlui, la digi24.ro.

Cenușa vulcanică conține particule și compuși chimici (acizi, sulfați), clor, brom, precum și o mare de dioxid de sulf care influențează poluează aerul și modifică concentrația ozonului.

VIDEO: A volcanologist working on the Canary Islands says it will take „many days” for the lava from the Cumbre Vieja volcano to reach the coast — if it does at all. pic.twitter.com/zjdvWzm8Pr

— AFP News Agency (@AFP) September 24, 2021