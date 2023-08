Un nou record de încălzire oceanică a fost doborât, implicațiile sunt sumbre pentru întreaga planetă

Oceanele au atins cea mai înaltă temperatură înregistrată vreodată, din caua schimbărilor climatice, cu implicații grave pentru sănătatea planetei noastre.

Oamenii de știință sunt îngrijorați de noul record

Temperatura medie zilnică la suprafața mării la nivel mondial a depășit un record din 2016 în această săptămână, potrivit serviciului UE pentru schimbări climatice Copernicus și a ajuns la 20,96C. Este cu mult peste media pentru această perioadă a anului.

Oceanele sunt un regulator vital al climei. Acestea absorb căldură, produc jumătate din oxigenul Pământului și sunt responsabile pentru tiparele meteorologice.

Apele mai calde au o capacitate mai mică de a absorbi dioxidul de carbon, ceea ce înseamnă că și mai mult din acest gaz care duce la încălzirea planetei va rămâne în atmosferă.

Și poate accelera, de asemenea, topirea ghețarilor care se varsă în ocean, ceea ce duce la o creștere mai mare a nivelului mării.

Oceanele mai calde și valurile de căldură afectează speciile marine precum peștii și balenele în timp ce se deplasează în căutarea apelor mai reci, bulversând lanțul trofic. Experții avertizează că stocurile de pește ar putea fi afectate.

Unele animale prădătoare, inclusiv rechinii, pot deveni agresive, deoarece se confruntă cu temperaturi mai ridicate.

Exploatăm oceanele mai mult decât oricând în istorie

„Apa e foarte caldă. În prezent, există o decolorare răspândită a coralilor la recifele de mică adâncime din Florida și mulți corali au murit deja”, spune dr. Kathryn Lesneski, care monitorizează un val de căldură marin în Golful Mexic și lucrează la Administrația Națională Oceanică și Atmosferică, pentru .

„Exploatăm oceanele mai mult decât am făcut-o în oricare alt moment al istoriei”, spune dr. Matt Frost de la Plymouth Marine Lab din Marea Britanie, referindu-se la modul în care poluarea și pescuitul excesiv afectează oceanele.

„Martie ar trebui să fie luna când oceanele la nivel global sunt cele mai calde, nu august sau septembrie. Faptul că am văzut recordul acum mă face anxioasă cu privire la cât de mult se poate încălzi oceanul de acum până în martie viitor”, spune Dr. Samantha Burgess de la Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice.

„Este îngrijorător să vedem că această schimbare are loc atât de repede. Am avut un val de căldură maritim de 247 de zile în Marea Britanie între august 2022 și aprilie 2023”, spune profesorul Mike Burrows, care monitorizează impactul asupra țărmurilor scoțiene cu Asociația Scoțiană pentru Oceane.

Recordul doborât de temperatură urmează o serie de valuri de căldură marine în acest an, inclusiv în Marea Britanie, Atlanticul de Nord, Marea Mediterană și Golful Mexic.

Valurile de căldură marine și-au dublat frecvența între 1982 și 2016 și au devenit mai intense și mai lungi începând cu anii 1980, potrivit Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC).