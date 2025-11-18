B1 Inregistrari!
Un oraș italian interzice terasele din centrul istoric. Iată despre ce este vorba

Un oraș italian interzice terasele din centrul istoric. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
18 nov. 2025, 15:02
Un oraș italian interzice terasele din centrul istoric. Iată despre ce este vorba
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Reguli stricte pentru terasele permise
  3. O reacție la turismul excesiv

Florența, un oraș italian emblematic, renumit pentru patrimoniul său unic și străduțele încărcate de istorie, se pregătește să ia o măsură radicală. Începând din 2026, terasele vor fi eliminate complet de pe cincizeci dintre cele mai aglomerate și vizitate artere ale orașului.

Despre ce este vorba

Municipalitatea a aprobat un protocol extins privind terasele și ocuparea spațiilor publice în zonele cu valoare artistică, arhitecturală și peisagistică, conform Le Figaro.

Decizia vine ca urmare a afluxului turistic masiv, care a transformat aleile înguste în coridoare aproape imposibil de traversat. Printre străzile vizate se numără Ponte Vecchio, Via Roma, Via Maggio, Via dei Georgofili, precum și aleile din jurul Bazilicii Santa Croce.

Doar în 2024, Florența a fost vizitată de peste 15 milioane de persoane, iar locuitorii și specialiștii în patrimoniu au tras semnale de alarmă, avertizând că orașul riscă să devină un simplu decor pentru turism, pierzându-și farmecul autentic.

Reguli stricte pentru terasele permise

În cele 73 de străzi unde terasele vor fi menținute, municipalitatea introduce un protocol detaliat. Sunt cinci tipuri de amenajări, de la mese și scaune simple cu umbrele mici (categoria A) până la structuri complexe cu acoperișuri stabile sau detașabile (categoria D).

O noutate este categoria B1, care permite, în sezonul rece, instalarea unor panouri de sticlă sau plexiglas de maximum 1,80 m. Acestea protejează clienții de frig, dar nu modifică aspectul general al zonei istorice.

Conform noilor reguli, materialele din plastic sunt interzise, iar decorațiunile stridente, reclamele luminoase și elementele care afectează estetica nu mai sunt permise. Proprietarii teraselor sunt încurajați să folosească materiale naturale și să adauge plante locale și flori de sezon.

„Ne dorim un oraș mai frumos și mai prietenos pentru locuitorii săi, un spațiu public care să respecte istoria Florenței”, a explicat Jacopo Vicini, consilier municipal, pentru publicația La Nazione.

O reacție la turismul excesiv

Decizia municipalității vine în urma protestelor repetate ale localnicilor, care reclamă că viața în centrul vechi a devenit sufocantă.

Terasele amplasate pe străzi înguste și fluxul continuu de turiști au transformat traiul cotidian într-o provocare.

Prin aceste măsuri, autoritățile speră să reducă impactul turismului de masă, să elibereze spațiul public și să protejeze un patrimoniu unic în lume.

