B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi

Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi

Traian Avarvarei
05 sept. 2025, 22:50
Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
Sursa Foto: Hepta.ro

Un bărbat a reclamat la Poliția Buzău că un altul i-a furat 22.000 de euro la o partidă de barbut pe care o organizase. Agenții l-au prins pe respectivul, dar i-a reținut pe amândoi.

De ce Poliția i-a reținut pe ambii bărbați

Primul bărbat, care are 39 de ani și e din localitatea Grebănu, a fost reținut pentru desfășurarea fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, iar al doilea, care are 49 de ani și e din Râmnicu Sărat, a fost reținut pentru furt calificat.

„Fapta a fost sesizată poliției de către bărbatul de 39 de ani. Polițiștii au stabilit că bănuit de săvârșirea furtului este bărbatul de 49 de ani, din Râmnicu Sărat. Din cercetări a reieșit faptul că la data de 4 septembrie a.c., bărbatul de 39 de ani ar fi organizat jocuri de noroc de tip ‘barbut’.

În timpul jocului, din cauza unor neînțelegeri, bărbatul de 49 de ani ar fi sustras organizatorului suma de 22.000 de euro”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, într-un comunicat.

Ambii au fost reținuți și sunt cercetați în continuare, sub coordonarea Parchetului.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
Eveniment
Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Externe
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Externe
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Doar control judiciar pentru bărbatul de 55 de ani bănuit că a agresat sexual o fată de 15 ani, în Gara de Nord din București
Eveniment
Doar control judiciar pentru bărbatul de 55 de ani bănuit că a agresat sexual o fată de 15 ani, în Gara de Nord din București
Accident grav într-o comună ieșeană, între o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite
Eveniment
Accident grav într-o comună ieșeană, între o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite
Mii de pensionari români au dispărut doar într-o singură lună. Ce anunț a făcut Casa de Pensii
Eveniment
Mii de pensionari români au dispărut doar într-o singură lună. Ce anunț a făcut Casa de Pensii
Incertitudinile planează asupra noului început de an școlar. Când se vor putea întoarce elevii în bănci
Eveniment
Incertitudinile planează asupra noului început de an școlar. Când se vor putea întoarce elevii în bănci
MAE a deschis porțile pentru public, la Ziua Diplomației Române. Vizitatorii au descoperit culisele activității diplomatice și consulare
Eveniment
MAE a deschis porțile pentru public, la Ziua Diplomației Române. Vizitatorii au descoperit culisele activității diplomatice și consulare
Ceaiurile naturale care reduc balonarea și ajută digestia. Cinci variante care pot contribui și la o siluetă mai suplă
Eveniment
Ceaiurile naturale care reduc balonarea și ajută digestia. Cinci variante care pot contribui și la o siluetă mai suplă
Veste bună pentru iubitorii de animale din Cluj-Napoca. Patrupezii își pot însoți stăpânii în instituțiile publice, cu câteva condiții
Eveniment
Veste bună pentru iubitorii de animale din Cluj-Napoca. Patrupezii își pot însoți stăpânii în instituțiile publice, cu câteva condiții
Ultima oră
23:35 - Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
23:26 - Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
23:20 - Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
23:03 - România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
23:00 - Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
22:41 - Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
22:24 - Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
22:23 - Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
22:02 - Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)
22:00 - Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”