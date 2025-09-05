Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi

Un bărbat a reclamat la Poliția Buzău că un altul i-a furat 22.000 de euro la o partidă de barbut pe care o organizase. Agenții l-au prins pe respectivul, dar i-a reținut pe amândoi.

De ce Poliția i-a reținut pe ambii bărbați

Primul bărbat, care are 39 de ani și e din localitatea Grebănu, a fost reținut pentru desfășurarea fără licență sau autorizație a oricărei dintre activitățile din domeniul , iar al doilea, care are 49 de ani și e din Râmnicu Sărat, a fost reținut pentru furt calificat.

„Fapta a fost sesizată poliției de către bărbatul de 39 de ani. Polițiștii au stabilit că bănuit de săvârșirea furtului este bărbatul de 49 de ani, din Râmnicu Sărat. Din cercetări a reieșit faptul că la data de 4 septembrie a.c., bărbatul de 39 de ani ar fi organizat jocuri de noroc de tip ‘barbut’.

În timpul jocului, din cauza unor neînțelegeri, bărbatul de 49 de ani ar fi sustras organizatorului suma de 22.000 de euro”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Buzău, într-un comunicat.

Ambii au fost reținuți și sunt cercetați în continuare, sub coordonarea Parchetului.