Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația

Selen Osmanoglu
03 sept. 2025, 13:41
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația la Eforie Nord. Autoritățile au deschis un dosar penal, în urma acestora.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce spun polițiștii

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat la Eforie Nord, într-o intersecție circulată. Un om de afaceri din Arad a târât cu mașina un polițist care dirija circulația.

Șoferul spune că, de fapt, el a fost victima în toată această situație.

„Am fost lovit, am suferit distrugere și am pus fapta neconformă. Am sunat la 112 întrucât l-am suspicionat pe dumnealui de consumarea unor substanțe interzise…”, a spus el, conform Adevărul.

Ce spun polițiștii

Autoritățile spun că șoferul nu a oprit la semnalele polițistului, apoi la acroșat.

„Șoferul nu ar fi oprit autoturismul la semnalele polițistului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic şi a polițistului, pe care l- acroșat în zona membrelor inferioare”, a transmis IPJ Constanţa.

În urma acestora, șoferul a rămas fără permis pentru 30 de zile. El este acuzat de vătămare corporală din culpă și apelare nejustificată la numărul de urgență 112. El va fi cercetat și pentru ultraj.

