Un preot a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce a vorbit despre icoanele făcătoare de minuni. „Să nu confundăm credința cu prostia”

Predica unui preot din Iași s-a viralizat pe , după ce acesta a vorbit despre icoanele făcătoare de minuni, moaștele Sfinților și tendința românilor de a crede mai mult în puterea obiectelor de cult decât în Sfinții pe care îi întruchipează. Videoclipul ajuns viral a reușit să creeze controverse în rândul enoriașilor.

Predica a fost rostită de prof. dr. Petre Semen și a avut loc în data de 15 august 2024, cu prilejul Adormirii Maicii Domnului. Filmările au ajuns pe rețelele de socializare abia luna aceasta și surprind doar câteva frânturi din întreaga predică a preotului.

„Se vorbește fals, zic eu, că sunt, vezi-Doamne, icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului. Ce minuni au făcut icoanele respective, eu nu știu, eu nu am auzit de așa ceva. Numai s-a dus vorba așa și ies și le cară peste tot. Îi văd pe morți în credință, cară morți în spate, că ei nu se mai pot mișca și îi duc unde vor și îi aduc de unde vor. Deci să nu confundăm credința cu prostia. Maica Domnului nu este pompier de serviciu, să sară oriunde, să vindece pe oricine și să facă orice. De Sfântul Pantelimon, mi-a trimis o doamnă profesoară un mesaj, ca să vindece, să dea sănătate Sfântul Pantelimon. Sfântul Pantelimon nu este Dumnezeul meu, nu este pompierul meu. Uitați-vă la ce s-a întâmplat la Spitalul Sfântul Pantelimon, a mișcat sfântul vreun deget? Nu se face nimic fără voia lui Dumnezeu, el hotărăște cine să se vindece, cine să moară. Așa spune Sfânta Scriptură, pe care o citesc, în fiecare an, câteodată. Am citit-o de 40 de ori în ultimii 40 de ani și știu ce vorbesc. Eu l-am avut pe Stăniloae (Dumitru Stăniloae – n.r.) profesor și nu o să mă pot închina în viața mea la moaștele lui Stăniloae, mi se pare o aberație, o prostie. Dacă îl am pe Dumnezeu, de ce să mă închin la rămășițele pământești ale profesorului meu? Dacă l-au făcut sfânt, e treaba lor, dar Dumnezeu spune clar: «Eu sunt singurul sfânt, Eu nu împart slava și închinăciunea Mea cu nimeni de pe pământ și cu nimeni din ceruri»”, este o parte din predica rostită de părintele Petre Semen.

Preotul se apără în fața celor care îl critică

Postat în preajma pelerinajului de , o parte dintre enoriași s-au simțit atacați și au replicat dur, iar preotul își ia apărarea, spunând că vorbele sale au fost scoase din context.

„Predica a fost ținută pe data de 15 august, la biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului și nicidecum în preajma pelerinajului Sf. Cuvioasa Parascheva. Așadar, nu luați de bune doar informațiile de pe rețelele de socializare și mai cercetați! Afirmația respectivă a fost făcută tocmai ca o atenționare, că, uneori, credincioșii cred mai mult în puterea vindecătoare a icoanei Maicii Domnului decât în Maica Domnului, dar scoasă din context, s-a înțeles cu totul altceva!”, a explicat preotul, pentru .

Internauții i-au dat dreptate preotului

Filmarea a fost văzută de aproape 160 de mii de utilizatori, iar mulți internauți i-au răspuns preotului, printr-un comentariu la postare. O parte dintre ei l-au criticat aspru pentru cuvintele spuse, pe când, o altă parte i-a admirat curajul și i-au dat dreptate preotului.

„Primul preot ortodox pe care îl aud că spune adevărul. Felicitări!!!”, a fost unul din comentariile de la videoclipul postat pe TikTok.

„Mă gândeam că am eu o problemă, că nu cred în moaște, sfinți etc.! Sunt ortodox și cred și mă închin doar unui singur Dumnezeu! Amin!”, a fost un alt comentariu.

„Puțini preoți am văzut să spună realitatea asta, Dumnezeu să îl binecuvânteze, pentru că spune adevărul și nu îi lasă pe oameni să trăiască în minciună”, a fost comentariul unui alt internaut.