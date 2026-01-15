Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori

Agenții de la imigrare din Boston l-au reținut pe Ionuț Andrei Stamatin, un român aflat ilegal în Statele Unite, acuzat de mai multe infracțiuni grave cu caracter sexual.

Acuzații grave pe numele românului

Potrivit autorităților americane, Ionuț Andrei Stamatin este vizat de capete de acuzare care includ plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, atragerea sau racolarea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale.

Agenții ICE au precizat că românul va rămâne în custodia autorităților americane pe durata procedurilor judiciare și de imigrare.

On Jan. 11, ICE Boston arrested Iounut Andrei Stamatin, a criminal alien from Romania. Stamatin’s criminal charges include felony pay for sexual conduct with a child under 18, felony enticement of a child under 16, and attempt to commit a crime. — ICE Boston (@EROBoston)

Agenții de la imigrare, tensiuni majore în SUA

Arestarea românului are loc într-un context deja tensionat pentru agenția federală, după o serie de incidente produse la Minneapolis. Miercuri, un agent ICE a împușcat în picior un bărbat venezuelean în timpul unei intervenții.

Oficialii Ministerului Securităţii Interne au confirmat incidentul, precizând că venezueleanul aflat ilegal în SUA s-a opus arestării, în timpul unui control rutier.

În urmă cu o săptămână, un alt incident grav a șocat opinia publică. O femeie în vârstă de 37 de ani a fost de un agent în timpul unei operațiuni anti-migrație. Conform relatărilor, femeia a încercat să se îndepărteze, moment în care ofițerul federal a tras prin parbriz și prin geamul mașinii, rănind-o mortal.

Incidentul a stârnit tensiuni și proteste. În timp ce agenţii susţin că femeia i-a atacat şi voia să îi ucidă, iar colegul lor a tras de frică, primarul din Minneapolis spune că agentul a tras în mod deliberat fără a fi în pericol.

Într-un mesaj public, guvernatorul statului Minnesota, , a denunțat „haosul, perturbările și traumele pe care guvernul federal le provoacă comunității noastre”, criticând intervențiile agenților ICE descriși drept „înarmați, mascați și insuficient instruiți”.