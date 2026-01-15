B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori

Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori

Adrian A
15 ian. 2026, 15:48
Un român a fost reținut de agenții de la imigrare din Statele Unite. Este acuzat de relații sexuale cu minori
Sursă foto: X/ICE Boston
Cuprins
  1. Acuzații grave pe numele românului
  2. Agenții de la imigrare, tensiuni majore în SUA

Agenții de la imigrare din Boston l-au reținut pe Ionuț Andrei Stamatin, un român aflat ilegal în Statele Unite, acuzat de mai multe infracțiuni grave cu caracter sexual.

Acuzații grave pe numele românului

Potrivit autorităților americane, Ionuț Andrei Stamatin este vizat de capete de acuzare care includ plata pentru acte sexuale cu un minor sub 18 ani, atragerea sau racolarea unui copil sub 16 ani în scopuri sexuale.

Agenții ICE  au precizat că românul va rămâne în custodia autorităților americane pe durata procedurilor judiciare și de imigrare.

Agenții de la imigrare, tensiuni majore în SUA

Arestarea românului are loc într-un context deja tensionat pentru agenția federală, după o serie de incidente produse la Minneapolis. Miercuri, un agent ICE a împușcat în picior un bărbat venezuelean în timpul unei intervenții.

Oficialii Ministerului Securităţii Interne au confirmat incidentul, precizând că venezueleanul aflat ilegal în SUA s-a opus arestării, în timpul unui control rutier.

În urmă cu o săptămână, un alt incident grav a șocat opinia publică. O femeie în vârstă de 37 de ani a fost împușcată mortal în Minneapolis de un agent în timpul unei operațiuni anti-migrație. Conform relatărilor, femeia a încercat să se îndepărteze, moment în care ofițerul federal a tras prin parbriz și prin geamul mașinii, rănind-o mortal.

Incidentul a stârnit tensiuni și proteste. În timp ce agenţii susţin că femeia i-a atacat şi voia să îi ucidă, iar colegul lor a tras de frică, primarul din Minneapolis spune că agentul a tras în mod deliberat fără a fi în pericol.

Într-un mesaj public, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a denunțat „haosul, perturbările și traumele pe care guvernul federal le provoacă comunității noastre”, criticând intervențiile agenților ICE descriși drept „înarmați, mascați și insuficient instruiți”.

Tags:
Citește și...
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Eveniment
„Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Eveniment
Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Eveniment
Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Eveniment
Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR
Eveniment
Curtea de Apel București a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Crețeanu, formulată de Administrația Prezidențială. Ea va decide vineri soarta a doi judecători CCR
Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD
Eveniment
Newsweek: Vrancea, fieful mătușii judecătoare a lui George Simion: Membrii de partid AUR sunt excluși la comanda PSD
Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii
Eveniment
Sezonul gripal lovește puternic: 9 morți de gripă în ultima săptămână. Peste 70.000 de cazuri noi de infecții respiratorii
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Eveniment
Poluarea cu microplastic în Marea Neagră. Șprot, rapană și midii contaminate pe litoralul românesc: „Chiar dacă ne ferim de ce provine din mare, aceste particule pot ajunge în organismul nostru și prin alte surse”
Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă
Eveniment
Procesul prin care se cere suspendarea judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, poate continua. Cererea de recuzare a magistratei care judecă dosarul a fost respinsă
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Eveniment
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Ultima oră
18:04 - Angajații Primăriei Iași care vin beți la serviciu vor fi concediați. Cum vrea Mihai Chirica să reducă din cheltuielile de personal
17:55 - Apariție plină de energie a Primei Doamne a Franței la Disneyland Paris. Cum a reușit Brigitte Macron să surprindă publicul
17:39 - „Taxe de vorbești singur”. Noile impozite îi lasă înmărmuriți și pe slătineni
17:16 - S-a îmbogățit din donații după ce l-a huiduit pe Trump. Povestea unui angajat Ford (VIDEO)
17:15 - Crescătorie ilegală de reptile descoperită într-un apartament din Bihor de Garda de Mediu. Ce animale exotice erau ținute în doar 12 mp (FOTO)
16:55 - Înalta Curte, atac dur la Guvernul Bolojan. „Se anulează pensiile de serviciu”. Raport trimis Curții Constituționale
16:38 - Femeie din Aiud, arestată după ce şi-a ucis copilul nou-născut. Ce a arătat expertiza psihiatrică
16:37 - Abuzuri filmate în sediul poliției din Verona, cu un român printre victime. Cum au ajuns imaginile să devină probe decisive într-un proces de tortură (VIDEO)
16:25 - Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
16:20 - CTP: „Este prima dată când dl Ciprian Ciucu mă face să rânjesc”. Gazetarul, critici dure pentru Ciucu și Bolojan