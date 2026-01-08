B1 Inregistrari!
Mirela Ionela Achim
08 ian. 2026, 09:59
Agenți anti-imigrație ICE din SUA. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Holden Smith
Cuprins
  1. Un agent ICE a ucis o femeie
  2. Reacția Departamentului de Securitate Internă al SUA
  3. Ce spun autoritățile locale din Minneapolis
  4. JD Vance dă vina pe victimă

E scandal în toată regula în SUA, după ce un agent al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împușcat mortal o femeie de 37 de ani, cetățean american, în timpul unei operațiuni în Minneapolis.

Locuitorii, nervoși, au ieșit pe străzi. Primarul a cerut ICE să părăsească Minneapolis. În schimb, Departamentul de Securitate Internă al SUA a spus că polițistul a acționat în legitimă apărare, iar vicepreședintele JD Vance, fără ocolișuri, a dat vina pe victimă. Nu e prima dată când activitatea ICE stârnește furia publică.

Un agent ICE a ucis o femeie

Într-un clip intens distribuit pe rețelele sociale și difuzat la televiziunile americane se vede cum agenţii ICE se îndreaptă spre un SUV care face manevre. Apoi, mașina pare să se îndepărteze, dar după câteva secunde se aud focuri de armă.

„Omule, ai omorât un om! De ce?”, se aude un bărbat în videoclip.

Nervoși, mai mulți oameni au ieșit să protesteze în zona respectivă, fiind întâmpinați de agenţi federali înarmaţi până în dinţi, care au și folosit substanţe chimice iritante asupra demonstranţilor.

Pentru siguranța publică, școlile din Minneapolis au fost închise pentru restul săptămânii.

Mai mulți oficiali locali au cerut ca agenții ICE să plece din Minneapolis.

Reacția Departamentului de Securitate Internă al SUA

Departamentul de Securitate Internă al SUA a transmis că polițiștii anti-imigrație desfăşurau „operaţiuni ţintite” în Minneapolis când „răzvrătiţii au început să-i blocheze, iar una dintre protestatare a transformat mașina sa într-o armă, încercând să dea peste forţele noastre de ordine cu intenţia de a le ucide – un act de terorism intern”.

„Un agent ICE, temându-se pentru viața sa, cea a colegilor săi şi a martorilor, a tras focuri de armă în legitimă apărare”, a mai transmis Departamentul.

Ce spun autoritățile locale din Minneapolis

Invocând clipul, primarul democrat al oraşului Minneapolis, Jacob Frey, a contrazis Departamentul de Securitate Internă. Frey a catalogat versiunea oficială a evenimentelor ca fiind „o tâmpenie”.

„Ne temeam de acest moment încă de la începutul prezenţei ICE la noi în oraș. Ei seamănă haos pe străzile noastre și au ajuns să omoare oameni la propriu. Mai mult, prezintă acest lucru ca pe o acțiune de autoapărare”, a declarat primarul Jacob Frey, într-o conferință de presă.

Iar guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a transmis pe X că echipele sale „se străduiesc să adune informaţii”. El le-a cerut oamenilor să rămână calmi.

JD Vance dă vina pe victimă

În schimb, vicepreședintele JD Vance a dat direct vina pe victimă.

„Puteţi accepta că moartea acestei femei e o tragedie, recunoscând și că e o tragedie provocată chiar de ea. Vreau ca fiecare agent ICE să ştie că preşedintele, vicepreşedintele şi întreaga administraţie îi susţin”, a transmis Vance, pe X.

