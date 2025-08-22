Unul dintre cei mai periculoși români, aflați pe lista Most Wanted, a fost extrădat din Norvegia. A ajuns în țară în noaptea de joi spre vineri, fiind acuzat că a încercat să omoare un polițist în urmă cu aproape 8 ani.

Cuprins:

La câți ani de închisoare a fost condamnat românul Unde a avut loc incidentul care a dus la condamnarea lui Huțuleac Ce schimbări a adus în cadrul forțelor speciala atacului lui Alexandru Huțuleac

La câți ani de închisoare a fost condamnat românul

În noaptea de joi spre vineri, Alexandru Huțuleac a fost preluat pe aeroportul Internațional Henri Coandă de trupele speciale ale poliției, din care făcea parte și polițiștul pe care l-a lovit brutal în urmă cu aproape opt ani.

A fost condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare și a intrat în categoria Most Wanted, după ce a reușit să fugă din țară cu doar o zi înainte ca decizia instanței să fie pronunțată.

„Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor, ultraj și trafic de persoane. El a fost adus de o escortă a poliției române din Norvegia”, a declarat Comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române, potrivit .

Unde a avut loc incidentul care a dus la condamnarea lui Huțuleac

Atacul deosebit de violent asupra polițiștului de la serviciile speciale s-a petrecut la sfârșitul anului 2017, în timpul unor descinderi în casa lui Alexandru Huțuleac. La vremea aceea, bărbatul era bănuit de .

Ciprian Șfichi, victima lui Alexandru Huțuleac, a fost primul care a pătruns în apartamentul bărbatului, moment în care acesta l-a atacat cu o sabie și l-a lovit în cap. Polițistul a căzut la pământ și și-a pierdut cunoștința. Abia o săptămână mai târziu, după ce a fost operat, s-a trezit, pe patul de spital.

„A suferit niște leziuni pe care nu mulți le prind în viață”, a declarat Dr. Tudor Ciuhodaru.

Ce schimbări a adus în cadrul forțelor speciala atacului lui Alexandru Huțuleac

Astăzi, polițistul Ciprian Șfichi este infirm și și-a pierdut capacitatea de a mai lucra. A petrecut șapte luni la spital pentru a se recupera după atacul extrem de violent a lui Huțuleac.

Fostul membru al Serviciului de Acțiuni Speciale se gândește dacă parcursul său în viață ar fi fost diferit, dacă la acea intervenția nu ar fi fost obligat să își lase în mașină casca de protecție, cacsă care avea un defect din fabricație.

Tragedia prin care a trecut Ciprian Șfichi a fost o adevărată lecție pentru forțele speciale. De atunci, toți polițiștii sunt obligați să acționeze echipați cu căști de protecție, oricât de banală ar fi intervenția și oricât de mic ar fi riscul evaluat.

Alexandru Huțuleac a ajuns în Penitenciarul de Maximă Siguranță .