Un român rupe tăcerea după 15 ani în SUA: „Totul a devenit din ce în ce mai dificil” (VIDEO)

După 15 ani petrecuți în Statele Unite, un român stabilit la Chicago a decis, împreună cu familia, să se întoarcă în România. Motivele sunt multiple: costul ridicat al vieții, salariile care nu mai oferă satisfacții și un climat politic și social din ce în ce mai dificil.

Povestea sa, , nu este una singulară. Tot mai mulți români din diaspora americană se gândesc să lase în urmă visul american și să revină acasă. Într-o confesiune sinceră, bărbatul a vorbit despre dezamăgiri, despre diviziunile din comunitatea românească din SUA și despre ce a pierdut România prin exodul masiv al copiilor emigraților.

De ce renunță românii la „visul american”

Românul stabilit la Chicago spune că viața în America s-a schimbat radical față de momentul în care a ajuns acolo. „Multă lume nu știe, dar în America nu se mai fac banii care se făceau odată. Totul a devenit din ce în ce mai dificil, toată lumea se gândește să economisească, salariile nu prea au mai evoluat și cine nu a reușit să facă prea mulți bani până acum, se gândește că nici de acum nu va putea face”, a mărturisit acesta, notează .

Problemele sunt resimțite mai ales de cei care trăiesc cu chirie. „Am crezut că așa e viața de american, frumos, la relax, pe marginea lacului, ‘vai, uite ce fancy sunt eu’. Și apoi am văzut realitatea. Aici îți permiți să stai… Dacă vrei să muncești, te duci mai încolo. Totuși, chiriile nu sunt chiar ușor de susținut. Nu sunt mici”, a explicat el.

Realitatea este departe de imaginea idilică prezentată în filmele de la Hollywood, unde viața americană apare ca un permanent concediu.

Cât de mare este fenomenul întoarcerilor

Decizia lui nu este izolată. Românul spune că inclusiv medicul său dentist, , i-a confirmat că mulți clienți s-au întors deja în România: „Nu mă întorc doar eu. Noi ne facem planurile cum să facem să ne întoarcem. Sperăm ca până la finalul anului să reușim. Sunt multe lucruri de care vrem să avem grijă și să nu grăbim. Vorbeam cu doctorița mea dentistă, care este româncă, mi-a spus ‘stați liniștiți, deja am pierdut foarte mulți clienți, pentru că au plecat în România.’”

Motivele sunt atât economice, cât și politice. Într-o Americă tot mai polarizată și mai scumpă, ideea unei vieți stabile în România începe să pară atractivă pentru diaspora.

Românul a vorbit și despre dezbinarea comunității din diaspora. În timp ce alte nații și-au format cartiere distincte, precum China Town sau Ukrainian Village, românii sunt răspândiți peste tot. „Noi suntem peste tot, că nu ne place să ne adunăm în același loc. Fugim unii de alții, ne întâlnim, poate, la un eveniment românesc și acolo depănăm amintiri, dar noi nu putem sta împreună, nu ne putem uni. La noi, pentru cei din Diaspora, a durat foarte mult să învățăm să facem lucrurile acestea și de-abia acum reușim”, a mărturisit acesta.

Cum explică românul dezbinarea diasporei

Potrivit lui, cauza are rădăcini istorice: „M-au întrebat prietenii de ce suntem noi, românii, atât de dezbinați, de ce nu suntem uniți. Le explicam că am avut o perioadă comunistă foarte lungă. De altfel, România, în perioada interbelică a fost una dintre cele mai faine și mai bune țări din Europa. Între cele două Războaie se știe, avem atâtea dovezi. Italieni și alte nații se mutau în România, veneau să lucreze în România. Industriașii noștri erau cunoscuți la scară europeană, poate chiar mondială. Să nu uităm că, de exemplu, în industria petrolului, România este prima țară care a raportat producție de țiței, România este prima țară din lume care a avut rafinărie de țiței. Lumea nu mai ține minte lucrurile acestea, pentru că a venit comunismul și a supt toată omenia din noi. Au ucis industriașii. Liderii noștri spirituali au fost distruși, băgați în închisori. Comunismul ne-a distrus identitatea națională și după comunism am ajuns ‘fiecare pentru el’. Am încercat să le explic ce înseamnă și ce a însemnat comunismul pentru țara noastră și cât de mult damage a provocat, pentru că acea identitate națională a fost ‘spălată’ cu idei comuniste, cu tot felul de lucruri care se răsfrâng.”

Ce pierdere resimte România prin exodul românilor

Românul din Chicago atrage atenția asupra unei realități dureroase: copiii emigraților, deși vorbesc limba română, devin cetățeni integrați în țările gazdă. „Sunt americani get-beget. Aceștia sunt copiii pe care i-ați dat afară din țară, copiii care ar fi trebuit să fie la noi și nu mai sunt”, a spus el.

Bărbatul consideră că politicienii români ar trebui să vadă această realitate direct, mergând la bisericile românești din diaspora. „Să intre în camerele copiilor și să vadă mulțimea de copii. Atunci ar realiza ce a pierdut România”, a concluzionat acesta.