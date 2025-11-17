B1 Inregistrari!
Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag

Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag

Adrian Teampău
17 nov. 2025, 07:46
Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
Avertizare pentru șoferi. Circulația autovehiculelor pe drumul european (DE) 87, în apropiere de oraşul tulcean Babadag, va fi deviată începând cu ziua de luni 17 noiembrie.

Avertizare pentru șoferii de pe DE 87

Transportatorii rutieri și nu numai, care vor să ajungă de la Tulcea la Constanța trebuie să facă un ocol de mai mulți kilometri. Autoritățile au emis o avertizare pentru șoferi, dat fiind că drumul european 87 este blocat. În zonă se fac lucrări pentru modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată Tulcea – Constanţa.  Această linie feroviară intersectează drumul european 87, astfel că traficul este deviat.

„Trecerea la nivel este în prezent echipată cu o instalaţie de semnalizare automată a apropierii trenurilor (SAT), fără bariere şi amenajată cu dale de beton care prezintă defecţiuni structurale. Starea tehnică actuală afectează atât traficul rutier crescut, prin creşterea timpilor de aşteptare, cât şi traficul feroviar, prin necesitatea frecventelor intervenţii de întreţinere”, a anunțat CFR Constanţa într-o postare pe platformele online.

Potrivit sursei citate, proiectul de modernizare a trecerii la nivel cu calea ferată prevede inclusiv lucrări la liniile de cale ferată şi la sistemul de drenaj al apelor. Constructorii trebuie să atingă obiectivele proiectului, de a fludiza circulaţia rutieră şi feroviară în zonă. De asemenea, se urmărește creșterea nivelului de siguranță pentru participanții la trafic.

Și nu în ultimul rând, lucrările au în vedere reducerea costurilor de întreţinere şi a timpilor de aşteptare. Se mai are în vedere crearea condițiilor pentru o exploatare eficientă a infrastructurii feroviare.

Rute ocolitoare propuse de CFR Constanța

În acest context, CFR Constanța a emis o avertizare pentru șoferii aflați în trafic în zona afectată de lucrările de construcție. Potrivit comunicatului postat pe rețelele de socializare, lucrările încep din 17 noiembrie. Conform calendarului de activități, intervențiile ar trebui să se încheie până pe 5 decembrie.

În următoarea perioadă, traficul între Tulcea şi Constanţa va fi deviat pentru toate categoriile de autovehicule. Recomandările autorităților pentru șoferi prevăd ruta alternativă Zebil – Sarichioi – Enisala – Babadag.

Avertizare pentru șoferi în regim prioritar

CFR Constanța a anunțat că circulația riveranilor, în această perioadă, va fi permisă pe tronsonul respectiv. De asmenenea, va fi permisă și trecerea vehiculelor cu regim de prioritate, conform semnalizării rutiere temporare şi a reglementărilor legale în vigoare.

Lucrările sunt efectuate în pauze de circulaţie feroviară, sub coordonarea SRCF Constanţa. Firma contractată este obligată să respecte normele de siguranţă şi protecţie a mediului.

Proiectul se înscrie în programul naţional de modernizare a infrastructurii feroviare. Acesta este menit să contribuie la creşterea siguranţei şi eficienţei transportului în Dobrogea.

