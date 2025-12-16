Traficul rutier pe DN1 în zona Cornu a fost restricționat din cauza unei surpării terenului. Alunecarea de teren afectează o porțiune de aproximativ 100 de metri, cuprinsă între kilometrul 99+150m și 99+50m pe sensul de mers către Ploiești.

Unde a fost instituită restricția de trafic pe DN 1

Restricția rutieră a fost aplicată în afara localității Cornu, pe sensul de mers Brașov – Ploiești, într-o zonă cunoscută pentru traficul intens. Potrivit informațiilor transmise de autorități, sectorul afectat se află între kilometrii 99+150 metri și 99+050 metri.

a precizat că măsura vizează banda numărul unu a sensului de deplasare către Ploiești, unde s-a constatat degradarea terasamentului carosabil. Circulația se desfășoară restricționat, zona fiind semnalizată temporar pentru avertizarea participanților la trafic.

Ce au arătat verificările făcute la fața locului

Polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Prahova, împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Câmpina, au intervenit pentru evaluarea situației. În urma controalelor, s-a confirmat existența unei alunecări de teren la structura de susținere a carosabilului.

„Pentru protejarea drumului public şi pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanţii la trafic, pe banda nr.1 a sensului de mers Braşov – Ploieşti, cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, măsura fiind semnalizată corespunzător.”, transmite IJP Prahova, potrivit G4Media.

Surse locale au indicat că o porțiune de pământ s-a deplasat spre albia râului Prahova, ceea ce a impus o reacție rapidă din partea autorităților responsabile de siguranța rutieră.

Ce recomandări au transmis autoritățile pentru șoferi

Reprezentanții Poliției Prahova au atras atenția asupra riscurilor generate de instabilitatea terenului și au cerut prudență sporită în zona afectată. Conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe acest tronson.

„Recomandăm conducătorilor auto să manifeste prudenţă în zonă, să respecte semnalizarea rutieră temporară şi indicaţiile poliţiştilor rutieri”, a transmis IPJ Prahova.

Situația de la Cornu apare la scurt timp după o altă surpare produsă pe DN 1, în zona , în apropierea legăturii cu centura orașului. Autoritățile monitorizează în continuare sectorul afectat, pentru a decide măsuri suplimentare, în funcție de evoluția terenului și condițiile meteo.