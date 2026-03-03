B1 Inregistrari!
Motivul surprinzător pentru care o cursă Dubai-București, pentru românii blocați în Orientul Mijlociu, a fost anulată

Ana Maria
03 mart. 2026, 15:38
Sursa foto: Hepta / @ Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Zbor Dubai-București anulat! Ce s-a întâmplat în timpul nopții în Abu Dhabi
  2. Este aeroportul din Dubai deschis?
  3. Zbor Dubai-București anulat! Ce recomandă autoritățile românilor rămași în zonă
  4. Ce variante alternative de plecare există

Zbor Dubai-București anulat! Situație tensionată în Emiratele Arabe Unite, unde mii de turiști și rezidenți români sunt în continuare afectați de suspendarea zborurilor comerciale. Deși luni noapte au fost reluate parțial cursele, un zbor spre București programat aproape de miezul nopții a fost anulat în mod neașteptat.

Deși aeronava avea toate locurile rezervate, la check-in s-au prezentat doar patru pasageri, astfel că zborul nu a mai decolat. Între timp, din Abu Dhabi, compania Etihad Airways a operat deja câteva curse către Europa, potrivit ȘtirileProTV.

În total, aproximativ 14.000 de români, rezidenți și turiști, se află în Emiratele Arabe Unite, fără opțiuni clare de întoarcere acasă.

Zbor Dubai-București anulat! Ce s-a întâmplat în timpul nopții în Abu Dhabi

Mai mulți români aflați în Abu Dhabi au relatat momente de panică, după ce au auzit explozii puternice.

„În jurul orei 3 a fost o explozie foarte puternică, urmată de altele la fel de puternice. A durat cam o oră. Exploziile au fost atât de puternice încât vibrau geamurile. Alții au filmat drone pe cer. Sâmbătă a fost lejer raportat la ce am trăit azi-noapte. Oricine spune că suntem ok, nu suntem. Suntem în pericol.”, a declarat Vlad Jipa, un român aflat în Abu Dhabi.

De asemenea, și stilistul Neculai Stanciu se află acum blocat la Dubai :

Se mai aud avioane de război, avioane militare, se mai întâmplă chestii, bubuituri, nu avem de ales. Singurul lucru care pot să spun că îmi creează teamă e că nu pot să plec de aici. Toate zborurile au fost anulate. Îmi creează un disconfort, o teamă, o nesiguranță.”, a mărturisit el.

Este aeroportul din Dubai deschis?

În Dubai, activitatea aeroportuară este reluată treptat, însă situația rămâne fluidă.

S-a recomandat să lucrăm de acasă, remote, iar elevii și studenții știu că învață de acasă câteva zile. Aeroportul e în continuare închis.”, a declarat un rezident din Dubai.

În zona Dubai Marina, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice, atmosfera este mai calmă, potrivit românilor care locuiesc acolo.

Oamenii circulă pe stradă, mă rog, într-un număr mai mic. Suntem și în Ramadan. Școlile sunt închise momentan. Sunt și pe promenada din Dubai Marina. Terasele sunt deschise normal, sunt turiști și rezidenți.”, a spus un alt rezident.

Pe aplicațiile de monitorizare a traficului aerian se poate observa cum aeronavele ocolesc complet zona, iar mii de zboruri au fost anulate sau redirecționate.

Zbor Dubai-București anulat! Ce recomandă autoritățile românilor rămași în zonă

Autoritățile din Emirate au anunțat că șederea turiștilor va fi prelungită gratuit atât timp cât va fi necesar. Totuși, pentru moment, nu există zboruri comerciale directe pentru românii rămași în aceste zone.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile autorităților locale, să mențină legătura cu liniile aeriene și cu misiunile diplomatice.

Românii pot verifica alertele oficiale pe site-ul MAE.

Ce variante alternative de plecare există

Unii români analizează rute terestre. O variantă ar fi deplasarea spre Oman, către aeroportul din Muscat, la aproximativ trei ore de mers cu mașina.

O altă opțiune ar fi ieșirea spre Arabia Saudită, unde există zboruri private din Riad, însă costurile pot ajunge la 350.000 de dolari, iar riscurile nu sunt de neglijat.

Autoritățile avertizează, însă, că deplasările terestre neorganizate pot implica pericole serioase și le recomandă românilor să evite deciziile pripite.

