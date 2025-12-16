B1 Inregistrari!
Unde nu trebuie pus bradul de Crăciun? Iată ce spun principiile Feng Shui

Unde nu trebuie pus bradul de Crăciun? Iată ce spun principiile Feng Shui

Selen Osmanoglu
16 dec. 2025, 08:37
Unde nu trebuie pus bradul de Crăciun? Iată ce spun principiile Feng Shui
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Despre ce este vorba
  2. Locurile în care nu este recomandat să pui bradul de Crăciun
  3. Care este cel mai bun loc pentru bradul de Crăciun

Bradul de Crăciun nu este doar un element decorativ, ci un simbol energetic puternic. Potrivit principiilor Feng Shui, amplasarea lui greșită poate bloca fluxul de energie vitală (chi), influențând starea de bine, relațiile din familie și chiar stabilitatea financiară. Specialiștii avertizează că există zone din locuință unde bradul nu ar trebui pus sub nicio formă.

Despre ce este vorba

Pe măsură ce anul se apropie de final și ne pregătim pentru noi începuturi, casa devine un spațiu-cheie al regenerării. În Feng Shui, energia este vie și în continuă mișcare, iar obiectele mari și simbolice, precum bradul de Crăciun, au un impact major asupra echilibrului interior al locuinței, scrie Click.

Bradul este asociat cu energia yang: este vertical, viu, bogat decorat și luminat. Din acest motiv, poziționarea lui trebuie făcută cu atenție, deoarece un loc nepotrivit poate genera oboseală, iritabilitate și tensiuni.

Locurile în care nu este recomandat să pui bradul de Crăciun

  • Lângă calorifere, sobe sau șeminee

Sursele de căldură reprezintă elementul foc, aflat în conflict direct cu elementul lemn, simbolizat de brad. Acest dezechilibru energetic poate duce la epuizare emoțională, conflicte frecvente și iritabilitate. În plus, există și un risc real de incendiu.

  • Chiar lângă ușa de la intrare

Ușa principală este poarta prin care energia vitală intră în locuință. Un brad amplasat prea aproape poate bloca fluxul de chi, favorizând stagnarea, lipsa oportunităților și senzația că lucrurile nu mai evoluează.

  • Pe coridoare sau în pasaje înguste

Coridoarele sunt zone de tranzit, create pentru mișcare. Un brad amplasat aici încurcă circulația energiei, creează aglomerare și induce neliniște.

  • Lângă ușa balconului sau în zone cu curenți de aer

Curenții de aer destabilizează energia și slăbesc elementul lemn. Acest lucru este asociat cu instabilitate emoțională, schimbări bruște de dispoziție și lipsă de armonie în familie.

  • Sub aparatul de aer condiționat

Fluxul puternic de aer „taie” energia chi, provocând oboseală psihică, lipsă de concentrare și neliniște generală.

  • În dormitor sau în camera copiilor

Dormitoarele au nevoie de energie yin, calmă și liniștitoare. Bradul aduce prea mult yang, afectând somnul și starea de relaxare, mai ales în cazul copiilor.

  • În baie, cel mai nepotrivit loc

Baia este considerată un spațiu unde energia se scurge constant. Plasarea bradului aici este asociată simbolic cu pierderi financiare și scăderea vitalității.

Care este cel mai bun loc pentru bradul de Crăciun

Potrivit Feng Shui, zona de sud-est a locuinței este cea mai favorabilă pentru amplasarea bradului. Acest sector este asociat cu prosperitatea, creșterea și stabilitatea financiară. Ideal este ca bradul să fie plasat într-o cameră luminoasă, frecvent utilizată de familie, ferită de curenți de aer și surse intense de căldură.

