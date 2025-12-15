B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Masa de Crăciun devine un lux pentru români. Cât costă, în 2025, masa de sărbători acasă sau la restaurant

Masa de Crăciun devine un lux pentru români. Cât costă, în 2025, masa de sărbători acasă sau la restaurant

Ana Beatrice
15 dec. 2025, 14:48
Masa de Crăciun devine un lux pentru români. Cât costă, în 2025, masa de sărbători acasă sau la restaurant
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă, de fapt, masa de sărbători
  2. Care sunt cele mai sofisticate opțiuni pentru masa de Crăciun

Masa de Crăciun devine, anul acesta, o adevărată provocare pentru buzunarele românilor. Prețurile tuturor preparatelor au crescut față de anul trecut, iar acest lucru se vede clar în coșul de cumpărături.

Mulți aleg să cumpere mai puțin și să renunțe la anumite produse de pe lista obișnuită de sărbători. Alții sunt nevoiți să reducă alte cheltuieli, doar pentru a reuși să păstreze tradiția mesei de Crăciun. În același timp, masa festivă la restaurant nu mai este o opțiune accesibilă pentru toată lumea.

Cât costă, de fapt, masa de sărbători

Cei care aleg să petreacă Crăciunul acasă, alături de familie, au intrat deja în febra pregătirilor și a listelor de cumpărături. Carnea, vinul și cozonacul ajung rapid în coșurile de cumpărături. Odată cu ele, cresc de la o zi la alta și sumele de plată de la casă.

Chiar și în încercarea de a face economii, gospodinele ajung să cheltuiască între 300 și 400 de lei. La această sumă se adaugă timpul și efortul considerabil petrecut în bucătărie.

Cele mai sofisticate mese de Crăciun vin, inevitabil, cu costuri pe măsură. Odată ce adăugăm băutura și deserturile, nota de plată poate urca rapid la 700–800 de lei, chiar și atunci când masa este pregătită acasă.

Bucătarii sunt deja în plină pregătire și au conceput meniuri speciale, menite să impresioneze chiar și cele mai exigente gusturi. În restaurant, o porție de fructe de mare sau un preparat similar ajunge la 50–70 de lei, iar o sticlă de vin poate costa chiar de cinci ori mai mult decât în magazin.

În aceste condiții, o masă de Crăciun în oraș trece ușor de 1.000 de lei, iar confortul se transformă rapid într-o cheltuială consistentă.

Tags:
Citește și...
Pensia medie lunară a crescut în trimestrul III 2025. Câți pensionari sunt în România și ce arată datele INS
Economic
Pensia medie lunară a crescut în trimestrul III 2025. Câți pensionari sunt în România și ce arată datele INS
Impozite mai mari din 2026 pentru proprietari. Cum modifică statul impozitul pe proprietate începând cu anul viitor
Economic
Impozite mai mari din 2026 pentru proprietari. Cum modifică statul impozitul pe proprietate începând cu anul viitor
Limită pentru plățile în numerar în România. Cum va schimba decizia UE modul în care folosim banii cash
Economic
Limită pentru plățile în numerar în România. Cum va schimba decizia UE modul în care folosim banii cash
Impozitele aproape se dublează în Capitală, începând din 2026. Ce taxe noi apar și cât vor avea de plătit bucureștenii
Economic
Impozitele aproape se dublează în Capitală, începând din 2026. Ce taxe noi apar și cât vor avea de plătit bucureștenii
Ministrul Energiei: „Vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur!”
Economic
Ministrul Energiei: „Vești bune pentru facturi mai mici și un sistem energetic mai sigur!”
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Externe
Vești bune pentru România. Comisia Europeană nu va propune, în această etapă, suspendarea fondurilor UE: “Am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii”
Orașul din România care a intrat în competiție directă cu București, Cluj și Brașov. Prețurile locuințelor au explodat
Economic
Orașul din România care a intrat în competiție directă cu București, Cluj și Brașov. Prețurile locuințelor au explodat
Ghid pentru meșteri: cum să alegi o bormașină fiabilă pentru atelierul tău
Economic
Ghid pentru meșteri: cum să alegi o bormașină fiabilă pentru atelierul tău
Scumpiri la combustibili și gaz metan începând cu 2028. Cum va influența piața carbonului facturile românilor
Economic
Scumpiri la combustibili și gaz metan începând cu 2028. Cum va influența piața carbonului facturile românilor
Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri
Economic
Inflația rămâne la 9,8%, în noiembrie. Românii, doborâți de prețuri. Energia și alimentele, cele mai mari scumpiri
Ultima oră
15:35 - Newsweek: De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător
15:32 - De ce să oprești Wi-Fi-ul telefonului atunci când ieși din casă. Greșeala banală pe care o fac zilnic milioane de oameni
15:28 - Scandal uriaș la Universitatea Comenius. Camerele de supraveghere, folosite pentru a spiona studente în situații intime: „În imagini se vedea totul în detaliu”
15:28 - Cum a aflat fotbalistul Sebastian Chitoșcă, fost concurent la Survivor, că l-a înșelat soția: „Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există”
15:05 - Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu
14:56 - Surse: Primele rezultate ale autopsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii în urma deshumării
14:56 - Tragedie în Brăila. Doi copii au fost răniți grav după explozia unei petarde
14:53 - Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Noi am pus țara pe direcția cea bună. Semnatarii nu înțeleg contextul în care ne aflăm și se folosesc de suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic (VIDEO)
14:36 - Cine este și ce meserie are Marius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu, cu care s-ar fi căsătorit. Noi detalii uluitoare ies la iveală
14:30 - „Mi-a venit să plâng”. Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat într-o altă religie. Imagini de la slujbă (VIDEO)