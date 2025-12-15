Masa de Crăciun devine, anul acesta, o adevărată provocare pentru buzunarele românilor. tuturor preparatelor au crescut față de anul trecut, iar acest lucru se vede clar în coșul de cumpărături.

Mulți aleg să cumpere mai puțin și să renunțe la anumite produse de pe lista obișnuită de sărbători. Alții sunt nevoiți să reducă alte cheltuieli, doar pentru a reuși să păstreze tradiția mesei de Crăciun. În același timp, masa festivă la restaurant nu mai este o opțiune accesibilă pentru toată lumea.

Cât costă, de fapt, masa de sărbători

Cei care aleg să petreacă Crăciunul acasă, alături de familie, au intrat deja în febra pregătirilor și a listelor de cumpărături. , vinul și cozonacul ajung rapid în coșurile de cumpărături. Odată cu ele, cresc de la o zi la alta și sumele de plată de la casă.

Chiar și în încercarea de a face economii, gospodinele ajung să cheltuiască între 300 și 400 de lei. La această sumă se adaugă timpul și efortul considerabil petrecut în bucătărie.

Pentru cei care nu au timp sau idei pentru gătit, comanda de mâncare rămâne cea mai simplă soluție. Firmele de catering spun că cererea a explodat, iar comenzile curg încă de la începutul lunii decembrie. Reprezentanții acestora avertizează că listele se vor închide în curând, pentru a putea onora toate solicitările. Platourile calde și reci, cu preparate tradiționale, costă între 200 și 260 de lei și au devenit una dintre cele mai căutate variante pentru masa de Crăciun, notează observatornews.ro.

Care sunt cele mai sofisticate opțiuni pentru masa de Crăciun

Cele mai sofisticate mese de Crăciun vin, inevitabil, cu costuri pe măsură. Odată ce adăugăm băutura și , nota de plată poate urca rapid la 700–800 de lei, chiar și atunci când masa este pregătită acasă.

Bucătarii sunt deja în plină pregătire și au conceput meniuri speciale, menite să impresioneze chiar și cele mai exigente gusturi. În restaurant, o porție de fructe de mare sau un preparat similar ajunge la 50–70 de lei, iar o sticlă de vin poate costa chiar de cinci ori mai mult decât în magazin.

În aceste condiții, o masă de în oraș trece ușor de 1.000 de lei, iar confortul se transformă rapid într-o cheltuială consistentă.