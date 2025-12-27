Unde trăiesc cei mai singuri oameni? Iată ce arată un studiu

Mulți cred că singurătatea afectează doar țările bogate, unde oamenii se concentrează pe carieră și bunăstare. Totuși, studiile arată că cei mai singuri oameni trăiesc în țările sărace, iar este surprinzător lider în topul izolării. Iată despre ce este vorba!

Geografia singurătății

Un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, care a analizat 150.000 de persoane din 150 de țări, arată că sărăcia se corelează cu singurătatea. Cei bogați sunt mai puțin singuri, iar cei săraci sunt mai izolați, conform Știrile ProTv.

Finlanda: 10% s-au simțit singuri

SUA: 14%

India: 26%

Madagascar: 48%

În sudul Madagascarului, în orașul Ambovombe, străzile par pline de viață, dar 60% dintre oameni s-au simțit singuri în ziua precedentă. Robinette, o vânzătoare de articole casnice, spune: „Trăiesc într-o cameră închiriată cu copiii mei, fără soț, și am puțini oameni care să mă ajute. Mă simt adesea singură.”

Sărăcia și izolarea

Oamenii săraci muncesc mult și adesea pierd timp pentru relații sociale. Dieu Donné, un bărbat cu scolioză, depinde de alții pentru apă.

Când fântânile seacă, apa devine scumpă, iar ceilalți sunt ocupați cu supraviețuirea. El povestește că se simte izolat și a avut gânduri de sinucidere.

Efectele singurătății

Singurătatea crește riscul de infarct, accident vascular cerebral și moarte prematură. Studiile arată că izolarea socială scurtează viața similar cu fumatul a 15 țigări pe zi.

„Singurătatea provoacă tulburări mentale, iar tulburările mentale agravează sau provoacă izolare”, spune Palmira Fortunato dos Santos, psiholog clinician la Ministerul Sănătății din Mozambic.

Soluții și speranță

Reducerea sărăciei ar diminua singurătatea, dar intervențiile directe funcționează și ele. În Anglia, medicii au început să „prescrie” conexiuni sociale, reducând internările cu 14%. În Zimbabwe, „băncile prieteniei” oferă sprijin emoțional.

În Ambovombe, persoanele cu dizabilități se întâlnesc săptămânal într-un spațiu caritabil: „Ne conectăm bine și privim cu speranță spre viitor”, spune o femeie. Legăturile sociale, chiar și în condiții dificile, aduc sprijin și optimism.