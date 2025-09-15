Un grup de turiști polonezi au avut parte de o vacanță de coșmar în România, după ce au optat să închirieze un autoturism.

Prin ce a trecut un grup de turiști care au venit în vacanță în România

Suspiciunile lui Piotr au apărut chiar înainte de a semna contractul de închiriere auto pe aeroportul din București. Adevăratul coșmar a venit însă când, la returnarea mașinii, agentul de închirieri a „observat” o mică zgârietură pe caroserie. După o scurtă ceartă, Piotr a fost de acord să plătească. A schimbat câteva cuvinte cu agentul de închirieri. Ca răspuns, agentul l-a scuipat pe tatăl său și a fugit. Turistul nu are nicio îndoială – așa profită unele companii românești de închiriere auto de companiile de asigurări și de turiștii neatenți.

Piotr a fost în vacanță în România de patru ori până acum. S-a îndrăgostit de țara noastră mai ales pentru drumurile nesfârșite, pe care i-a plăcut să le exploreze pe motocicletă. În această vară, și-a luat părinții cu el. „A fost prima dată când am fost în București și, de asemenea, prima dată când am închiriat o mașină acolo. Și acolo am întâmpinat niște neplăceri”, a povestit Piotr pentru .

Cu câteva săptămâni înainte de vacanță, Piotr a rezervat o mașină de închiriat prin Booking. „Când am selectat un interval de date, au apărut o mulțime de oferte.” Existau opțiuni pentru 9 PLN pentru trei zile, 40 PLN, sau 100 sau chiar 300 PLN. Am optat pentru varianta de mijloc. Am ales și asigurarea oferită de Booking, care m-a costat aproximativ 200 PLN”, spune turistul. „Dorea liniște sufletească.”

Au aterizat pe un aeroport din București, la 15 minute de mers cu mașina de cel principal. Un domn amabil i-a preluat. „A vorbit despre capitală, despre armată. Foarte prietenos. Odată ajunși acolo, ne-am uitat în jurul mașinii; era curată, dar nu ne-am concentrat asupra detaliilor. Apoi a venit momentul să semnăm contractul. Ne-a întrebat dacă vrem 150 de euro asigurare. I-am spus că o avem de la Booking”, povestește interlocutorul nostru.

Cum operează escrocii care obțin banii pe baza poliței de asigurare

Agentul de închirieri a subliniat că Piotr nu cumpărase asigurare de la el. „Atunci a devenit nepoliticos. A scos o listă de prețuri și mi-a arătat cât ar costa o anumită defecțiune. „Mi-a fost puțin frică, dar am insistat că nu am nevoie de o altă poliță de asigurare”, auzim.

„A devenit atât de agresiv, spunându-mi că trebuie să semnez aici pentru că, dacă nu o fac, orice daună va merge în contul meu. A fost incredibil de insistent. Mi-am respectat planul. Am primit cheile”, adaugă Piotr.

După ce a ajuns la destinație, Piotr a început să citească recenzii despre compania de închirieri. După un timp, crede că ar fi putut face asta înainte de a decide să folosească serviciile lor. Ar fi aflat de la alți utilizatori de internet că are de-a face cu escroci care așteaptă doar să-i vândă asigurare sau să-l jefuiască pentru cea mai mică zgârietură.

În ultima zi de vacanță, Piotr a livrat mașina companiei de închirieri. „Angajatul a ieșit furios și s-a dus imediat la locul unde era mica zgârietură, invizibilă la prima vedere. A ocolit mașina, dar nu s-a uitat la nimic altceva. A spus că a costat 400 de euro.” „I-am spus că nu a fost vina mea, dar el a replicat spunând că nu am menționat-o atunci”.

„A văzut că era o zgârietură veche. Nu a fost deosebit de interesat”, povestește el. Angajatul i-a sugerat lui Piotr să plătească daunele în numerar sau cu cardul. Apoi își va primi imediat garanția înapoi (2.100 de euro). Cu toate acestea, nu avea suma respectivă la el sau în cont.

„Am sunat la Booking să mă asigur că asigurarea o va acoperi. Au confirmat. Am semnat chitanța, dar cu o notă că nu sunt de acord cu întreaga situație. Am început să scriu același lucru pe factură, dar angajatul mi-a furat-o.” „Ne-am certat, dar în sfârșit am obținut o copie pentru mine”, spune interlocutorul nostru.

„Extorchează bani din cererile de despăgubire. În cele din urmă, l-a scuipat pe tatăl meu”.

Cum operează unele companii de închiriere auto

Piotr a plătit 400 de euro. Depozitul pe care l-a plătit va fi redus cu această sumă, iar asigurătorul îl va despăgubi pentru pierderi. Acesta ar fi putut fi sfârșitul acestei aventuri. Cu toate acestea, compania de închirieri se afla la 15 minute de aeroportul de unde plecau Piotr și părinții săi. „Ne-a dus cu mașina la aeroport. La ieșire, am trântit ușa; eram foarte supărat”, recunoaște el.

„Descărcam bagajele și apoi i-am spus că răul se întoarce întotdeauna cu putere. Și i-am spus că exact asta îmi doream pentru el.” „L-a scuipat pe tatăl meu pensionar, ne-a arătat cu degetul și a plecat în grabă”, auzim noi.

Piotr nu are nicio îndoială: așa operează unele companii de închiriere auto în România. „Te tentează cu prețuri atractive și încearcă să promoveze asigurări exorbitante, probabil în colaborare cu vreun asigurător local. Dacă nu ești de acord, îți extorchează bani de la asigurător”, asigură el.

Piotr va trimite în curând documentele relevante către Booking. Speră într-un rezultat pozitiv al acestei povești.