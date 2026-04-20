Vremea se schimbă radical. Cum va fi vremea de 1 Mai. Prognoza meteo pentru fiecare zonă a țării

Ana Maria
20 apr. 2026, 15:42
Sursa foto: Inquam Photos / Norbert Nemes
Cuprins
  1. Vremea de 1 Mai: Cum va fi vremea în Banat și Crișana
  2. Ce temperaturi sunt așteptate în Transilvania și Maramureș
  3. Cum va fi prognoza meteo în Moldova
  4. Vremea de 1 Mai: Ce se întâmplă cu vremea în Dobrogea
  5. Cum va fi vremea în Muntenia și Oltenia
  6. Ce temperaturi sunt prognozate la munte

Mulți se întreabă oare cum va fi vremea de 1 Mai, în acest an. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o schimbare treptată a vremii în următoarele zile, după un episod de răcire accentuată. Temperaturile vor crește spre finalul lunii aprilie, urmând să ajungă în jurul valorii de 20 de grade Celsius în preajma zilei de 1 Mai.

În același timp, meteorologii ANM avertizează că instabilitatea atmosferică nu va dispărea complet, fiind așteptate ploi în mai multe regiuni ale țării.

Ziua de 1 Mai, care cade vineri, aduce și o minivacanță de trei zile pentru români, însă vremea va rămâne schimbătoare.

Vremea de 1 Mai: Cum va fi vremea în Banat și Crișana

În vestul țării, începutul intervalului aduce temperaturi mai scăzute, mai ales dimineața și noaptea. Maximele se vor încadra între 13 și 16 grade, iar minimele pot coborî până la 0–2 grade, izolat chiar mai jos.

După 24 aprilie, valorile termice vor crește ușor, însă spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai se va instala o încălzire mai consistentă, cu temperaturi de aproximativ 20 de grade ziua.

Ploile vor apărea la începutul săptămânii, dar și după 27-28 aprilie.

Ce temperaturi sunt așteptate în Transilvania și Maramureș

În centrul și nordul țării, vremea va deveni rece în perioada 21-23 aprilie, când maximele nu vor depăși 10–13 grade, iar minimele vor coborî frecvent spre 0 grade sau chiar sub acest prag, mai ales în depresiuni, unde sunt posibile brume.

Ulterior, temperaturile vor crește treptat, ajungând spre finalul intervalului la valori de 18–20 de grade în timpul zilei.

Ploile sunt prognozate la începutul perioadei, dar și spre sfârșitul lunii aprilie.

Cum va fi prognoza meteo în Moldova

Și în Moldova, răcirea va fi resimțită puternic în primele zile, cu maxime de 10-12 grade și minime de 1-2 grade. După 23 aprilie, temperaturile vor începe să crească, iar la finalul lunii aprilie și începutul lui mai, maximele vor ajunge în jur de 18 grade.

Precipitațiile vor fi prezente atât la începutul intervalului, cât și în jurul datei de 24 aprilie și spre începutul lunii mai.

Vremea de 1 Mai: Ce se întâmplă cu vremea în Dobrogea

Pe litoral, vremea va fi inițial mai caldă, cu maxime de până la 21 de grade, însă între 21 și 23 aprilie se va răci semnificativ, cu temperaturi de 12–13 grade ziua. Ulterior, valorile termice vor oscila, dar tendința generală va fi de încălzire ușoară spre începutul lunii mai.

Ploile sunt așteptate atât la începutul intervalului, cât și spre final.

Cum va fi vremea în Muntenia și Oltenia

În sudul țării, prima zi a intervalului aduce temperaturi plăcute, de aproximativ 20 de grade. Ulterior, în 21 și 22 aprilie, vremea se răcește accentuat, cu maxime de 12–14 grade și minime ce pot coborî spre 0 grade în zonele deluroase.

După 23 aprilie, temperaturile vor oscila, dar vor rămâne în general între 16 și 19 grade, urmând ca la începutul lunii mai să ajungă din nou la aproximativ 20 de grade. Ploile vor apărea în special la începutul intervalului și după 28 aprilie.

Ce temperaturi sunt prognozate la munte

La altitudini mari, vremea va deveni rece în perioada 21-23 aprilie, cu maxime de doar 2–4 grade și minime negative, care pot coborî până la -6 grade. Pe finalul intervalului, temperaturile vor crește treptat, ajungând la aproximativ 10 grade ziua, însă nopțile vor rămâne reci.

Vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare) la începutul intervalului, iar ulterior sunt posibile episoade de ploaie, mai ales după 27 aprilie.

