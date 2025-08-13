Nu mai este un secret că social media a ajuns să facă, la propriu, parte din viețile noastre. Dacă totul a început ca o formă de relaxare, acum, rețelele de socializare sunt un sprijin în multe aspecte ale vieții de zi cu zi: rețete, sfaturi sau chiar atunci când vine vorba de căutarea unor nași sau a unor parteneri de vacanțe.

Cuprins:

Ce povestește o româncă care a fost în vacanță cu un grup de necunoscuți Cum decurge o astfel de vacanță Cum sună anunțurile celor care își caută un partener de vacanță Ce spun polițiștii despre noul trend în materie de vacanțe

Ce povestește o româncă care a fost în vacanță cu un grup de necunoscuți

Cei care nu vor să călătorească singuri, dar nici nu au prieteni disponibili, apelează la social media pentru a-și găsi un partener de vacanță. Unii chiar promit să achite integral costul vacanței. Observând acest trend, au apărut persoane care se ocupă de organizarea excursiilor pentru grupuri de necunoscuți.

Iulia a luat parte la o astfel de experiență și a plecat într-o vacanță în Ibiza, alături de un grup de oameni complet necunoscuți. Nu doar că s-a bucurat de tot ceea ce a avut insula din Mediterană să îi ofere, dar a și legat conexiuni cu oameni noi.

„O prietenă mi-a recomandat acest site. Am văzut că organizatorii pregăteau o vacanţă de 5 zile în şi am zis, de ce nu? A fost o provocare totală să ies din zona mea de comfort, dar nu regret! Aş mai repeta oricând”, a povestit Iulia, potrivit .

Cum decurge o astfel de vacanță

Destinația este aleasă de organizatori pe baza discuțiilor dintre participanți. Odată aleasă locația, începe căutarea pentru cele mai bune oferte de zboruri şi cazare.

„Ne întâlnim în aeroporturi din diferite ţări şi de acolo începe vacanţa noastră! În timp am făcut o comunitate mare cu un scop simplu: să eliminăm singurătatea şi să arătăm că se poate călători uşor, chiar şi atunci când nu ai prieteni disponibili”, a explicat organizatorul.

Cum sună anunțurile celor care își caută un partener de vacanță

Cei care nu vor să se alăture unui grup, își pot căuta singuri partenerul de vacanță, pe grupurile dedicate de pe rețelele de socializare. Anunțul perfect trebuie să spună o poveste și să pună la bătaie o ofertă greu de refuzat.

„Aş pleca în vacanţă peste 2-3 săptămâni, însă nu am o parteneră. Sunt văduv de 9 luni. Vreo ofertă ceva. Până în 50 de ani, micuţă şi sociabilă”.

„Caut parteneră pentru deplasare în Varna, în data de 18 iulie până pe 20 iulie. Plecare din Bucureşti. Cazare asigurată la hotel. Fără comentarii deplasate”.

„Caut parteneră sau partener să mergem împreună la mare în Eforie Nord (perioada 15-31 august). Fiind două persoane ieşim mai ieftin la cazare. Eu matur, singur, curat, nefumător. Rog seriozitate”, sunt doar o parte dintre anunțurile postate în mediul online.

Ce spun polițiștii despre noul trend în materie de vacanțe

Deși poate părea tentant, poliţiştii recomandă oamenilor ca, înainte de orice, să fie prudenți. Măcar o dată înainte de a pleca în vacanță, este indicat să te întâlnești cu persoana care urmează să te însoțească înainte de călătorie.

„Să fim foarte asumaţi şi să stabilim limite, atât în ceea ce priveşte comunicarea cu persoana respectivă, cât şi natura relaţiei pe care o dezvoltăm. Să păstrăm copii ale dialogului pe care l-am avut. Să nu fim expuşi la un consum excesiv sau la un consum de alte substanţe fără să ne dăm seama”, a recomandat Sorin Stănică, Comisar-Şef IGPR.

Pentru siguranţa personală, specialiştii recomandă inclusiv stabilirea unui cod de comunicare cu familia, care să fie folosit în cazul în care deveniți ţinta unor grupuri infracţionale. De altfel, este recomandat să nu trimiteți bani în avans dacă sunt solicitaţi, pentru că există şi varianta unei .