Vaccinarea antigripală în România începe oficial pe 15 octombrie, însă interesul rămâne scăzut. Deși sezonul răcelilor este în plină desfășurare, tot mai mulți români, , refuză imunizarea și aleg metode naturiste sau suplimente cu vitamine. Specialiștii spun că dezinformarea din mediul online a scăzut încrederea populației în vaccinuri, mai ales după pandemie.

De ce evită românii vaccinarea antigripală în România

Tot mai mulți tineri și persoane cu vârsta până în 45 de ani , bazându-se pe imunitatea naturală și tratamente alternative. Farmaciștii și medicii de familie spun că refuzul are la bază lipsa de informare corectă și teama de efecte adverse.

„Cu acest vaccin antigripal oamenii s-au vaccinat ani de-a rândul fără probleme, chiar și înainte de COVID”, a explicat Edita Grițco, farmacist șef, potrivit observatornews.ro. Cu toate acestea, unii români declară că nu văd necesar vaccinul, preferând vitaminele și remediile naturale.

Unde se va putea face vaccinul antigripal anul acesta

Potrivit vaccinarea antigripală în România va fi disponibilă din 15 octombrie, în farmacii și la medicii de familie. În prezent, serul se poate administra în aproximativ 100 de farmacii, însă autoritățile intenționează să extindă programul pilot pentru ca imunizarea să fie posibilă în toate farmaciile până la finalul anului. Copiii până la 18 ani și persoanele cu boli cronice beneficiază de vaccinare gratuită, iar restul populației poate cumpăra vaccinul cu rețetă compensată 50%. Totuși, interesul general rămâne redus.

Cum afectează dezinformarea încrederea românilor în imunizare

Medicii de familie trag un semnal de alarmă: campania de vaccinare antigripală din acest an este serios afectată de valul de dezinformare din spațiul public. Potrivit medicului de familie Călin Man, tot mai mulți români refuză vaccinul din cauza informațiilor contradictorii și a fricii de efecte adverse: „Nu vin din considerente, probabil, de circuit informaţional negativ, adică anumite repercusiuni, repercusiuni negative pe care ar putea să le aibă.”

Recent, o conferință desfășurată la Brașov, unde unii medici au promovat teorii conspiraționiste, a determinat Ministrul Sănătății să sesizeze Parchetul și să ceară sancționarea celor implicați. Anul trecut, peste 1 milion de români s-au vaccinat antigripal, dar autoritățile speră ca interesul să crească în acest sezon.