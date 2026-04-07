Val de concedieri în România: Companiile care urmează să dea afară mii de angajați

Ana Maria
07 apr. 2026, 11:50
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. De ce apar concedieri în mai multe industrii din România
  2. Val de concedieri în România. Ce se întâmplă la Automobile Dacia
  3. Cât de gravă este situația la Azomureș
  4. Val de concedieri în România. De ce dispar locuri de muncă în vestul țării
  5. Este România în pragul unei crize economice?

Val de concedieri în România. Urmează  disponibilizări în mai multe companii din țară. Mii de angajați ar putea rămâne fără locuri de muncă în acest an.

De ce apar concedieri în mai multe industrii din România

Tot mai multe companii din România anunță reduceri de personal, pe fondul schimbărilor economice și al presiunii costurilor. Deși nu este vorba despre o criză generalizată, mai multe sectoare importante trec printr-o perioadă de ajustări.

Industria auto, cea chimică, dar și IT-ul sau serviciile sunt printre domeniile în care firmele au început să reducă numărul de angajați sau să regândească structurile interne.

Val de concedieri în România. Ce se întâmplă la Automobile Dacia

Unul dintre cele mai importante nume din industria auto locală a anunțat un program amplu de plecări voluntare.

Potrivit datelor disponibile, între 1.000 și 1.200 de angajați ar putea părăsi compania, în cadrul unui proces de reorganizare. Măsura vine în contextul schimbărilor din industria auto, inclusiv tranziția către vehicule electrice și scăderea comenzilor externe, informează Antena 3 CNN.

Cât de gravă este situația la Azomureș

În industria chimică, tensiunile sunt și mai mari. La combinatul Azomureș se discută despre un posibil val masiv de concedieri.

Sindicatul avertizează că până la 2.500 de persoane, angajați și colaboratori, ar putea fi afectați dacă producția nu va fi reluată în condiții sustenabile. Situația depinde în mare măsură de costurile de producție și de evoluția pieței.

Val de concedieri în România. De ce dispar locuri de muncă în vestul țării

În vestul României, mai multe companii au redus activitatea sau au închis unități, ceea ce a dus la concedierea a sute de angajați.

Orașe precum Oradea sau Ineu sunt printre cele afectate, unde halele industriale se golesc treptat. Cauzele principale sunt scăderea comenzilor externe și transformările din industrie, inclusiv orientarea spre producția de mașini electrice.

După ani de creștere accelerată, sectorul IT și cel al serviciilor începe să încetinească. Companiile nu mai angajează în același ritm și au început să facă ajustări punctuale.

Reorganizările interne ar putea afecta câteva sute de angajați, însă specialiștii spun că nu este vorba despre o criză majoră, ci despre o recalibrare a pieței.

Este România în pragul unei crize economice?

Deși concedierile din mai multe domenii ridică semne de întrebare, experții subliniază că nu se poate vorbi, în acest moment, despre o criză economică generalizată.

Mai degrabă, este vorba despre o perioadă de tranziție, în care companiile încearcă să se adapteze la costuri mai mari, la schimbările tehnologice și la o cerere aflată în continuă transformare.

