Anul 2026 a debutat cu un val de concedieri în sectorul privat românesc. Unul dintre cele mai recente cazuri este cel al unui important producător american de scaune pentru automobile, care a anunțat închiderea fabricii de la Ploiești și concedierea graduală a aproximativ 1.010 angajați, până la mijlocul anului 2027.

Val de concedieri la privat. Cine sunt cei mai afectați

În plus față de angajații fabricii din , situația este critică și la Azomureș, unde peste 600 de muncitori au fost trimiși în șomaj tehnic, iar alte 1.500 de locuri de muncă din cadrul firmelor furnizoare sunt amenințate. De asemenea, în domeniul auto și în industria mobilei s-au înregistrat concedieri semnificative, iar nici sectorul IT nu a fost scutit de restructurări.

Val de concedieri la privat. Cum resimt angajații pierderea locului de muncă

Mulți dintre cei concediați întâmpină dificultăți în găsirea unui nou job, chiar și în poziții pentru care au experiență.

„Am fost team leader și ca operator nu mă mai vrea nimeni. Probabil nu mai prezint garanție că aș putea să fiu operator producție și am și o vârstă. Am fost la câteva interviuri. Nu înțeleg. M-am descurcat 10 ani ca team leader și nu mă descurc acum operator…”, a povestit o fostă angajată, potrivit .

Alți angajați iau în considerare schimbarea completă a domeniului de activitate:

„Am fost profesoară de istorie, iar acum nu mai am post. Vin de la repartiție, de la inspectorat, și nu am găsit post. Vreau să merg în continuare cu învățământul, dar momentan trebuie să-mi caut altceva până găsesc post”, spune o altă persoană.

De ce au loc aceste concedieri masive

În multe cazuri, companiile fie dau faliment, fie aleg să-și mute producția în țări cu costuri mai mici ale forței de muncă și taxe mai avantajoase. În plus, problemele din sectorul energetic și costurile ridicate afectează activitatea unor mari companii, cum este cazul Azomureș, care a anunțat șomaj tehnic pentru angajați din cauza condițiilor dificile de aprovizionare.

Ce spun reprezentanții companiilor și ai sindicatelor

„Suntem acum în situația în care am anunțat aproximativ 600 de colegi, mai exact 620, că din 19 ianuarie sunt plasați în șomaj tehnic. De asemenea, în aceste zile au avut loc discuții cu reprezentanții firmelor contractuale, cei care asigură servicii de mentenanță pe platformă, pentru suspendarea sau reducerea semnificativă a contractelor. Aici vorbim deja de aproximativ alți 1500 de lucrători.”, a precizat Ovidiu Maior, purtător de cuvânt Azomureș.

„E momentul foarte dificil, în prag de iarnă, cheltuieli, consumuri mari, impozite mărite. Să sperăm că se vor găsi soluții.”, a afirmat Emil Almășan, președinte sindicat Azomureș.

Fenomenul concedierilor colective s-a accentuat anul trecut, cu peste 20.000 de români afectați doar în prima jumătate a anului. Zonele cu cele mai multe concedieri sunt București, Arad, Sibiu și Prahova.