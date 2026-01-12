Producătorul de tapiserie pentru scaune auto Adient a anunțat că va închide fabrica din Ploiești. 1.010 oameni își vor pierde locurile de muncă.

Fabrica Adient își va opri producția anul viitor

Restructurarea planificată ar urma să implice eliminarea treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă și oprirea producției către mijlocul anului 2027, a transmis compania, potrivit publicației online

Adient vorbește despre „scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață” și faptul că nu a găsit „nicio opțiune viabilă” pentru a continua activitatea.

Anunțul Adient despre închiderea fabricii din Ploiești

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative și, în acest context, compania anticipează întreruperea operațiunilor la fabrica din Ploiești.

Acest demers a devenit necesar pentru a putea menține reziliența și competitivitatea companiei pe termen lung, având în vedere provocările economice continue. Principalii factori vizează incertitudinea legată de ritmul tranziției către e-mobility, scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață, coroborat cu o concurență în creștere”, a transmis Adient, într-un comunicat.

Adient are 200 de unități de producție în 29 de țări.

În Prahova mai sunt și alți producători de componente auto, cel mai cunoscut fiind Yazaki.