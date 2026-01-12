B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Se închide o fabrică importantă din Ploiești. Peste 1.000 de oameni vor fi concediați

Se închide o fabrică importantă din Ploiești. Peste 1.000 de oameni vor fi concediați

Traian Avarvarei
12 ian. 2026, 23:41
Se închide o fabrică importantă din Ploiești. Peste 1.000 de oameni vor fi concediați
Sursa foto: Adient Automotive Trim Pitești / Facebook
Cuprins
  1. Fabrica Adient își va opri producția anul viitor
  2. Anunțul Adient despre închiderea fabricii din Ploiești

Producătorul de tapiserie pentru scaune auto Adient a anunțat că va închide fabrica din Ploiești. 1.010 oameni își vor pierde locurile de muncă.

Fabrica Adient își va opri producția anul viitor

Restructurarea planificată ar urma să implice eliminarea treptată a aproximativ 1.010 de locuri de muncă și oprirea producției către mijlocul anului 2027, a transmis compania, potrivit publicației online Observatorul Prahovean.

Adient vorbește despre „scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață” și faptul că nu a găsit „nicio opțiune viabilă” pentru a continua activitatea.

Anunțul Adient despre închiderea fabricii din Ploiești

„Transformările profunde la nivelul întregii industrii auto au făcut ca Adient să se confrunte cu presiuni comerciale semnificative și, în acest context, compania anticipează întreruperea operațiunilor la fabrica din Ploiești.

Acest demers a devenit necesar pentru a putea menține reziliența și competitivitatea companiei pe termen lung, având în vedere provocările economice continue. Principalii factori vizează incertitudinea legată de ritmul tranziției către e-mobility, scăderea cererii din partea consumatorilor și declinul general al volumelor din piață, coroborat cu o concurență în creștere”, a transmis Adient, într-un comunicat.

Adient are 200 de unități de producție în 29 de țări.

În Prahova mai sunt și alți producători de componente auto, cel mai cunoscut fiind Yazaki.

Tags:
Citește și...
Mihai Daraban (CCIR) explică de ce susține acordul UE-Mercosur: „Noi nu facem politică. Suntem realiști, cu cifrele în față” (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban (CCIR) explică de ce susține acordul UE-Mercosur: „Noi nu facem politică. Suntem realiști, cu cifrele în față” (VIDEO)
Azomureş trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. Alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol. Cum a ajuns combinatul în această situație
Economic
Azomureş trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. Alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol. Cum a ajuns combinatul în această situație
Orașul în care a crescut cel mai mult taxa pe gunoi. O familie poate plăti chiar și 1.550 de lei
Economic
Orașul în care a crescut cel mai mult taxa pe gunoi. O familie poate plăti chiar și 1.550 de lei
România intră în topul scumpirilor la carburanți după majorarea accizelor. Cum au ajuns benzina și motorina mai scumpe decât în Spania sau Austria
Economic
România intră în topul scumpirilor la carburanți după majorarea accizelor. Cum au ajuns benzina și motorina mai scumpe decât în Spania sau Austria
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Ar fi blocat piața muncii și ar fi ținut jos salariile angajaților
Economic
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Ar fi blocat piața muncii și ar fi ținut jos salariile angajaților
UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin
Economic
UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin
Rezultate istorice pentru Pilonul 2 după aproape 18 ani de funcționare. Ce sume au strâns românii și când pot fi retrași banii
Economic
Rezultate istorice pentru Pilonul 2 după aproape 18 ani de funcționare. Ce sume au strâns românii și când pot fi retrași banii
Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă”. Ce trebuie să știe toți românii
Economic
Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă”. Ce trebuie să știe toți românii
Consum-record de gaze în România. Importăm masiv, deși ministrul Energiei spunea că avem tot ce ne trebuie
Economic
Consum-record de gaze în România. Importăm masiv, deși ministrul Energiei spunea că avem tot ce ne trebuie
Veniturile populației au început să scadă. O treime din banii românilor se duc pe taxe și impozite
Economic
Veniturile populației au început să scadă. O treime din banii românilor se duc pe taxe și impozite
Ultima oră
23:59 - Preparatul perfect pentru dietă! Află cum să pregătești cel mai delicios file de cod la cuptor
23:53 - Ministrul Bogdan Ivan dă asigurări: Rezervele de gaze sunt solide. Sistemul electroenergetic funcționează stabil, chiar dacă suntem în condiții de iarnă severă (FOTO)
23:44 - Tragedia care a îndoliat Elveția, ironizată de revista Charlie Hebdo. Caricatura care a stârnit furie: „Arșii schiază” (FOTO)
23:30 - Irina Loghin a spus „adio” părului lung. Cum s-a tuns interpreta de muzică populară (VIDEO)
23:14 - Surse: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV
22:51 - Afacerile cu care două familii de români au dat lovitura în Germania. „Au câștigat premii de la bun început”
22:50 - Cum a rămas Cătălin Măruță fără emisiunea de la Pro TV. Dezvăluiri din culise
22:47 - Sania devine periculoasă! Salvamont spune clar ce trebuie să faci ca să nu ajungi la Urgențe: „Este suficient un moment de neatenție”
22:23 - Orașul din România care a inventat parcarea cu doi deținători și două taxe. „E locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe”
22:13 - Specialiștii trag un semnal de alarmă! Ce efecte pot avea asupra organismului rețetele și produsele „minune” pentru slăbit