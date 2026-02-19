B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Valiza secretă a Reginei Elisabeta a II-a scoate la licitație scrisori și fotografii rare din copilărie

Valiza secretă a Reginei Elisabeta a II-a scoate la licitație scrisori și fotografii rare din copilărie

Selen Osmanoglu
19 feb. 2026, 11:39
Valiza secretă a Reginei Elisabeta a II-a scoate la licitație scrisori și fotografii rare din copilărie
Foto: Hepta - DPA Images / Eddie Mulholland
Cuprins
  1. Scrisoarea emoționantă a prințesei Elisabeta
  2. Fotografii și note inedite din arhiva personală
  3. Povestea guvernantei și a moștenirii documentelor
  4. Licitație cu miză istorică și emoțională

O descoperire impresionantă a atras atenția colecționarilor și pasionaților de istorie din întreaga lume: o valiză ce a aparținut Reginei Elisabeta a II-a, care conține scrisori, fotografii și documente personale rare, va fi scoasă la licitație pe 27 februarie. Obiectele oferă o privire unică asupra copilăriei și vieții private a suveranei, prezentând momente intime și detalii necunoscute publicului larg.

Scrisoarea emoționantă a prințesei Elisabeta

Piesa centrală a colecției este o scrisoare redactată de mână de viitoarea regină la vârsta de 10 ani, adresată guvernantei familiei regale, Beatrice Stillman. Textul, păstrat impecabil timp de decenii, dezvăluie latura sensibilă și sinceră a prințesei:

„Dragă Beatrice, îți trimit niște primule pe care le-am cules, sălbatice. Sunt câteva de un roz pal, pe lângă cele galbene. Este un loc minunat. Putem coborî pe plajă din grădină. Cu dragoste, Isabel.”

Scrisoarea poartă adresa de vacanță a familiei, „Sea Side, Sea Mead, Praa Sands”, indicând faptul că mesajul a fost trimis din Cornwall, unde familia regală își petrecea timpul liber. Documentul este considerat extrem de rar și oferă o imagine autentică asupra copilăriei reginei, departe de rigorile vieții oficiale.

Fotografii și note inedite din arhiva personală

Valiza include, de asemenea, fotografii de familie, felicitări și note scrise de mână, surprinzând momente intime din viața cotidiană a familiei regale, scrie Click.

Printre acestea se numără o felicitare de Crăciun din 1943, cu o fotografie în care apar regele George al VI-lea, regina consoartă și prințesele Elisabeta și Margaret. De asemenea, o notă trimisă de prințesa Margaret guvernantei conține mesajul amuzant: „Beatrice! Te rog, ai grijă de costumul meu de baie!”.

Povestea guvernantei și a moștenirii documentelor

Beatrice Stillman a fost guvernanta principală a familiei regale începând cu 1936, ocupându-se de educația și creșterea celor două prințese.

După moartea sa, documentele au fost moștenite de nepotul său, Jean Westacott, care le-a transmis fiului său, actualul proprietar. Acesta a descris emoția descoperirii documentelor într-un interviu pentru revista ¡HOLA!: „Știam că acele scrisori există, dar să le citesc în persoană a fost un moment uimitor”.

Licitație cu miză istorică și emoțională

Casa de licitații Hansons va scoate aceste comori la vânzare pe 27 februarie. Specialiștii estimează că scrisoarea semnată „Isabel” ar putea atinge un preț de aproximativ 4.500 de euro, dar interesul uriaș ar putea să-l depășească. Dincolo de valoarea financiară, aceste documente reprezintă o incursiune rară în viața privată a Reginei Elisabeta a II-a, dezvăluind o copilărie plină de afecțiune, naturalețe și legături profunde cu cei apropiați.

Valiza descoperită funcționează astfel ca o adevărată capsulă a timpului, scoțând la lumină fragmente emoționante din viața uneia dintre cele mai cunoscute și respectate figuri ale secolului XX. Fiecare scrisoare, fotografie sau notă personală contribuie la conturarea portretului unei regine care, dincolo de titlu și responsabilitate, a fost înainte de toate un copil sensibil și atașat de familie.

