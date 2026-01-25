B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Fotografie fake generată cu IA despre crima din Timiș. Avertismentul Poliției Române

Fotografie fake generată cu IA despre crima din Timiș. Avertismentul Poliției Române

Adrian Teampău
25 ian. 2026, 16:33
Fotografie fake generată cu IA despre crima din Timiș. Avertismentul Poliției Române
Poliția Sursa foto B1tv.ro
Cuprins
  1. Avertisment emis de Poliția Română
  2. Apel al verificarea informațiilor
  3. Crima de la Cenei anchetată de Poliția Română

Poliția Română a emis un avertisment cu privire la o fotografie falsă care prezintă aspecte din cercetarea la locul crimei din Cenei, Timiș. Imaginea, generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, este distribuită pe rețelele sociale.

Avertisment emis de Poliția Română

Poliţia Română a emis un avertisment cu privire la o fotografie falsă, realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale, care prezintă un cadru de la cercetările de la locul crimei din Cenei, Timiș. În imagine apar mai mulți agenți de poliție și lucrători criminaliști care cercetează locu în care a fost îngropat adolescentul ucis. În față, încătușați apar trei adolescenți încătușați, ale căror fețe sunt blurate.

Imaginea, distribuită pe platformele sociale este un fals care nu are legătură cu omorul din Timiș, avertizează polițiștii. Aceștia îi îndeamnă pe internauții care văd imaginea să nu o distribuie mai departe pentru că reprezintă o dezinformare. Mai mult, atrag atenția autoritățile genul acesta de imagini sunt de natură să provoace o durere și mai mare rudelor și apropiaților victimei.

„Atenţie la dezinformare! În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din judeţul Timiş. Este important de ştiut că această imagine este realizată 100% cu ajutorul inteligenţei artificiale. Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, dar reprezintă şi o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală”, au transmis, reprezentații IGPR într-o postare pe Facebook.

Apel al verificarea informațiilor

Reprezentanții poliției solicită internauților să verifice informațiile pe care le primesc și să nu le distribuie mai departe dacă sursa este îndoielnică. Promovarea unor imagini sau a unor știri false reprezintă o lipsă de respect și de empatie față de victime și față de familiile acestora.

„Să nu distribuiţi conţinut neverificat şi să daţi dovadă de respect şi empatie faţă de victime şi familiile acestora. Uneori, important este să ne oprim din a da share”, subliniază polițiștii.

Fotografie falsă
Fotografie fake generată de IA Sursa foto: Poliția Română

Crima de la Cenei anchetată de Poliția Română

Un adolescent în vârstă de 13 ani şi alți doi de 15 ani sunt acuzaţi de omor cu premeditate. Poliția Română a statbilit că cei trei au ucis un coleg în vârstă de 15 ani, Mario Berinde, lovindu-l cu un topor și cu un cuțit. Apoi, după comiterea crimei, cei trei au încercat să incendieze cadavrul și l-au îngropat într-o grădină.

Din primele informații ale anchetei, se presupune că minorul de 13 ani ar fi consumat canabis anterior momentului comiterii faptei.

De altfel, în localitate au fost executate mai multe percheziții, sâmbătă, în timp ce victima omorului a fost înmormântată. Ca urmare a acestor descinderi, executate de polițiști sub coordonarea DIICOT, doi tineri, de 17 şi 24 de ani au fost reţinuţi. Unul dintre aceștia, în vârstă de 24 de ani, este suspectat că i-ar fi oferit celuilalt diferite cantități de canabis.

La râdu-i, adolescentul de 17 ani ar fi distribuit drogurile celor trei adolescenţi care l-au ucis pe Mario Berinde sau că le-ar fi consumat împreună cu aceștia.

