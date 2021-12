Vasile Șeicaru, după moartea lui Victor Socaciu: Am fost prieteni buni cam de prin `75. Spuneam deseori că nu ne-am dormit viața, ci ne-am trăit-o foarte intens / A murit lângă soția lui (VIDEO)

Vasile Șeicaru spune că el și Victor Socaciu – care s-a stins din viață, luni, la vârsta de 68 de ani – au fost prieteni buni de aproape jumătate de secol și au avut o tinerețe exuberantă. „Spuneam deseori că nu ne-am dormit viața, noi ne-am trăit viața foarte intens”, a povestit artistul, la Știrile B1 TV prezentate de Ștefan Pășcuță.

„Spre deosebire de alții, eu am știut tot timpul ce e cu el pentru că sunt foarte apropiat de familia lui, sunt apropiat de Brândușa, de soția lui, și de el. Noi suntem prieteni buni cam de prin `75 așa. Când nu eram la Flăcara, cântam în festivaluri prin țară. Eu știam pentru că el a fost internat în spital acum o lună, dar a fost în stare de comă, adică asta am știut tot timpul. Mai mult știa soția mea, care era tot timpul, se ducea și ieri a fost la ea spital acolo să îi mai ducă una-alta pentru că Brândușa a stat lângă el tot timpul cât a stat în spital. A fost lângă el și el a murit lângă ea acolo. Ea a fost lângă el, i-a ținut mâinile”, a dezvăluit Vasile Șeicaru.

Întrebat dacă și SARS-CoV-2 a contribuit la decesul regretatului artist, Vasile Șeicaru a explicat: „Eu nu știu din punct de vedere medical, nu cred. Pentru că SARS-CoV-2 a avut demult, de foarte demult și nu mai era vorba de așa ceva. El a fost internat datorită intervenției de la rinichi, datorită faptului că probabil s-au agravat lucrurile acolo, dar medical eu nu știu să vă spun. Cert e că nu a murit de Covid. A avut probleme cu rinichii”.

„Păi noi ne-am cunoscut atunci când eram studenți. Eu știam de el, el știa de mine, dar nu prea ne… că eram încrezuți, fiind și foarte tineri și având succes fiecare în vremea aceea. Ne-am întâlnit la un moment dat, ne-am împrietenit. El a venit înainte la Cenaclu, în `76, eu am venit apoi, în `78. Am continuat drumul în paralel. A plecat într-un târziu de la Cenaclu, s-a dus la Serbările Tineretului și eu am rămas acolo în continuare. Noi am ținut legătura întotdeauna. Când am terminat și eu cu Cenaclul, și el cu Serbările, am reluat activitatea în concerte împreună, în doi. Eu eram și cu Ștefan Hrușcă și ne-am și reunit. O parte a vieții noastre am cântat împreună în trei, am văzut toată lumea și am cântat peste tot în lume în trei, în trio. Noi, chiar vorbind despre lucrurile acestea, spuneam deseori că nu ne-am dormit viața, noi ne-am trăit viața foarte intens. Tinerețea noastră a fost o tinerețe extraordinar de exuberantă și am fost tot timpul pe scenă și ne-am bucurat”, a mai spus Vasile Șeicaru.