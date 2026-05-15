Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vizitat Sanctuarul AMP Libearty din Zărnești. Acesta a adoptat simbolic un urs pe nume Batyr. Aflat în România pentru , liderul de la Varșovia este primul șef de stat care merge în vizită la rezervația de urși.

Ce gest simbolic a făcut Președintele Poloniei la Zărnești

Karol Nawrocki a ales să îl adopte pe Batyr, unul dintre animalele salvate și îngrijite în cel mai mare sanctuar de urși bruni din lume. Vizita a fost marcată de un respect profund pentru misiunea de salvare a animalelor care au suferit în captivitate.

Prin acest gest, liderul polonez a dorit să transmită un mesaj de solidaritate și responsabilitate față de protejarea naturii.

Cum a fost primită vizita pe care a făcut-o liderul polonez

Reprezentanții sanctuarului au descris momentul ca fiind unul istoric pentru echipa de la Zărnești.

Prezența unui șef de stat la AMP Libearty reprezintă o recunoaștere internațională a eforturilor depuse pentru îngrijirea urșilor salvați.

Gestul său de a susține simbolic sanctuarul rămâne o sursă de inspirație pentru toți cei care luptă pentru o lume mai blândă față de animale.

„Faptul că preşedintele Poloniei a ales să vină la AMP Libearty pentru a vedea cu ochii lui activitatea noastră înseamnă enorm pentru noi. Sanctuarul nu înseamnă doar salvare şi îngrijire, ci şi educaţie, conştientizare şi schimbare. În fiecare zi încercăm să îi învăţăm pe oameni ce înseamnă respectul faţă de animale, cât de importante sunt compasiunea şi responsabilitatea şi cât rău poate provoca indiferenţa umană”, a declarat preşedintele Asociaţiei, Cristina Lapis, f