Veniturile profesorilor din România. Ce salarii au dascălii cu 5, 10 sau peste 20 de ani de experiență

Ana Beatrice
12 dec. 2025, 21:17
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Cum a ajuns plata cu ora a profesorilor să fie drastic diminuată
  2. Cât câștigă, de fapt, un profesor în funcție de vechime

Veniturile profesorilor din România sunt stabilite prin grila de salarizare a sistemului public. Acestea variază în funcție de gradul didactic, vechime și tipul unității de învățământ. La salariul de bază se pot adăuga sporuri, precum cel pentru dirigenție sau gradația de merit. În plus, activitățile extracurriculare pot aduce venituri suplimentare, care completează câștigul lunar.

Cum a ajuns plata cu ora a profesorilor să fie drastic diminuată

Profesorii debutanți sau suplinitori sunt plătiți cu aproximativ 22 de lei net pe oră, din 1 septembrie 2025. Plata se aplică pentru orele predate în regim de „plată cu ora” (PCO), conform Edupedu.

Această scădere se datorează modificărilor aduse de Legea 141/2025 („Legea Bolojan”), care schimbă radical modul de calcul al tarifului orar. Noua formulă raportează salariul brut la numărul mediu de ore lucrătoare dintr-o lună (165–168 ore). În trecut, plata orară era calculată în funcție de norma didactică. Sistemul folosea un coeficient specific, conform normelor din 2018, de exemplu 1/72 pentru o normă de 18 ore.

Mai exact, un profesor cu grad didactic II și un salariu brut de 5.854 lei câștiga anterior aproximativ 47 de lei net pe oră. Din toamna anului 2025, aceeași activitate este plătită cu doar 20–22 de lei net pe oră. Această scădere are loc în ciuda faptului că salariile de bază au fost majorate în acest an cu aproximativ 20–25% față de 2023, în cadrul reformei salariale din educație.

Cât câștigă, de fapt, un profesor în funcție de vechime

Veniturile profesorilor variază semnificativ în funcție de experiență și de gradul didactic. Sumele menționate sunt nete și pot diferi în funcție de județ, unitatea de învățământ și modificările legislative recente.

Un profesor debutant, cu până la trei ani vechime, are un salariu de bază cuprins între 3.500 și 4.200 de lei. Prin dirigenție sau ore suplimentare, venitul poate ajunge la aproximativ 4.500 de lei.

Profesorii cu grad didactic II și 5–10 ani de experiență câștigă între 4.500 și 5.300 de lei, iar cu dirigenție pot ajunge până la 5.700 de lei.

La gradul didactic I, cu o vechime de 10–15 ani, salariul de bază se situează între 5.500 și 6.500 de lei. Prin acordarea sporurilor, venitul lunar poate ajunge la 6.800–7.200 de lei.

Cei cu peste 25 de ani vechime și grad I pot depăși 8.000 de lei net lunar atunci când beneficiază de gradația de merit și dirigenție.
