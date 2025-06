Via Transilvanica a împlinit 7 ani. S-a montat o bornă nouă pentru a marca ocazia

împlinește 7 ani de când s-a deschis. Cu această ocazie, s-a montat o bornă specială pe Insula Șimian, din apropiere de Drobeta-Turnu Severin.

Borna montată în amintirea insulei inundate

Traseul unește România de la nord la sud, pe diagonală, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin, și trece prin mai multe județe. Cu ocazia împlinirii a șapte ani de existență, s-a instalat o nouă bornă pe Insula Șimian, din județul Mehedinți. Zona amintește de insula Ada Kaleh care a fost indundată pentru construirea Porților de Fier, în 1970, când mulți turci care locuiau acolo au fost relocați, conform

„Ideea cu borna pe Insula Șimian a venit ca un apel de responsabilizare către cei implicați și responsabili de acest loc, pentru a-l întoarce către comunitate”, a spus Alexandra Mocioiu, Asociația Front la Dunăre.

acest loc are ca scop popularizarea zonei și a locului care pare uitat de lume.

La eveniment a participat și ambasadorul Turciei la București.

„Mi se pare că este o poveste, o imagine de prietenie dintre România și Turcia”, a transmis ambasadorul Turciei la București.

100 de oameni au parcurs întregul traseu

Via Transilvanica este un traseu special pentru drumeții, mers cu bicicleta sau călare. Anul trecut, cel puțin 30.000 de oameni au mers pe Via Transilvanica, iar până acum 100 de oamenii au parcurs întregul traseul.

„Anul trecut noi am numărat cel puțin 30.000 de oameni care au mers multiplu de zile pe Via Transilvanica. Am făcut studii profunde, a crescut cu 63% capacitatea de cazare. Noi estimăm cel puțin 30.000, dar pot fi și 70.000″, a declarant președinte Asociația Tășuleasa Social.