Victor Ponta aduce în prim-plan cazul fiicei sale și acuză autoritățile de tratament incorect într-o situație considerată sensibilă. Fostul premier susține că reacția instituțiilor ridică întrebări despre respectarea legii și protecția minorilor români.

Ce demersuri legale a inițiat Victor Ponta

Fostul premier a anunțat că a depus o sesizare oficială la împotriva ministrului Oana Țoiu. El a precizat că urmează să formuleze și o plângere penală la Parchetul General în perioada următoare.

„Azi am depus prima sesizare împotriva doamnei ministru Oana Ţoiu la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Urmează, săptămâna viitoare, şi plângerea penală la Parchetul General. Nu mai este vorba despre Irina. Ea a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universităţi americane din lume şi, din toamnă, va merge acolo la studii. De la acea universitate nu o poate scoate doamna şi nici nu va spune nicio hienă, focă sau „hering” userist că „s-a băgat în faţă””, a scris Ponta pe Facebook.

Ponta susține că demersul său depășește cazul personal și vizează modul în care instituțiile statului gestionează situații similare implicând minori români aflați în dificultate.

Ce acuzații formulează fostul premier

Acesta afirmă că legislația stabilește clar obligațiile autorităților în cazul unui minor neînsoțit aflat într-o zonă de risc. În sprijinul afirmațiilor, el invocă documente oficiale, inclusiv liste întocmite de consulat și evidențe ale pasagerilor.

„Toate elementele de fapt şi legale sunt acum clare: legea prevede ce trebuie să facă reprezentanţii MAE în cazul unui cetăţean român minor, neînsoţit, aflat într-o zonă de război. Avem ataşată şi lista întocmită de consulat, pe care se află Irina, precum şi lista pasagerilor din zborul respectiv, în care au rămas 14 locuri neocupate şi în care jumătate au fost persoane majore care nici măcar nu însoţeau minori”, afirmă .

El consideră că situația reflectă o problemă mai amplă legată de aplicarea legii și de modul în care sunt prioritizate cazurile în situații de urgență.

Ce mesaj transmite despre rolul instituțiilor statului

Ponta afirmă că obiectivul său este să determine autoritățile să respecte cadrul legal și să ofere explicații clare opiniei publice. El susține că instituțiile trebuie să demonstreze că acționează independent și în interesul cetățenilor, relatează Digi24.

„Este necesitatea pentru societate noastră să ii sancţionăm pe ticalosii care se luptă cu nişte copii ca sa se răzbune pe parintii acestora. Instituţiile statului român trebuie să aplice legea sau să ne arate tuturor că miniştrii USR sunt deasupra legii, beneficiari ai protecţiei speciale oferite din afara României!”, spune Victor Ponta.