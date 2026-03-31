B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Victor Ponta a făcut o sesizare la CNDC împotriva Oanei Țoiu. Ce acuzații formulează fostul premier: „Urmează și plângerea penală la Parchetul General”

Iulia Petcu
31 mart. 2026, 19:43
Sursă Foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Cuprins
  1. Ce demersuri legale a inițiat Victor Ponta
  2. Ce acuzații formulează fostul premier
  3. Ce mesaj transmite despre rolul instituțiilor statului

Victor Ponta aduce în prim-plan cazul fiicei sale și acuză autoritățile de tratament incorect într-o situație considerată sensibilă. Fostul premier susține că reacția instituțiilor ridică întrebări despre respectarea legii și protecția minorilor români.

Ce demersuri legale a inițiat Victor Ponta

Fostul premier a anunțat că a depus o sesizare oficială la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva ministrului Oana Țoiu. El a precizat că urmează să formuleze și o plângere penală la Parchetul General în perioada următoare.

„Azi am depus prima sesizare împotriva doamnei ministru Oana Ţoiu la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Urmează, săptămâna viitoare, şi plângerea penală la Parchetul General. Nu mai este vorba despre Irina. Ea a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universităţi americane din lume şi, din toamnă, va merge acolo la studii. De la acea universitate nu o poate scoate doamna Ţoiu şi nici nu va spune nicio hienă, focă sau „hering” userist că „s-a băgat în faţă””, a scris Ponta pe Facebook.

Ponta susține că demersul său depășește cazul personal și vizează modul în care instituțiile statului gestionează situații similare implicând minori români aflați în dificultate.

Ce acuzații formulează fostul premier

Acesta afirmă că legislația stabilește clar obligațiile autorităților în cazul unui minor neînsoțit aflat într-o zonă de risc. În sprijinul afirmațiilor, el invocă documente oficiale, inclusiv liste întocmite de consulat și evidențe ale pasagerilor.

„Toate elementele de fapt şi legale sunt acum clare: legea prevede ce trebuie să facă reprezentanţii MAE în cazul unui cetăţean român minor, neînsoţit, aflat într-o zonă de război. Avem ataşată şi lista întocmită de consulat, pe care se află Irina, precum şi lista pasagerilor din zborul respectiv, în care au rămas 14 locuri neocupate şi în care jumătate au fost persoane majore care nici măcar nu însoţeau minori”, afirmă Ponta

El consideră că situația reflectă o problemă mai amplă legată de aplicarea legii și de modul în care sunt prioritizate cazurile în situații de urgență.

Ce mesaj transmite despre rolul instituțiilor statului

Ponta afirmă că obiectivul său este să determine autoritățile să respecte cadrul legal și să ofere explicații clare opiniei publice. El susține că instituțiile trebuie să demonstreze că acționează independent și în interesul cetățenilor, relatează Digi24.

„Este necesitatea pentru societate noastră să ii sancţionăm pe ticalosii care se luptă cu nişte copii ca sa se răzbune pe parintii acestora. Instituţiile statului român trebuie să aplice legea sau să ne arate tuturor că miniştrii USR sunt deasupra legii, beneficiari ai protecţiei speciale oferite din afara României!”, spune Victor Ponta.

Tags:
Ultima oră
21:46 - Analiza lui Băsescu pe războiul din Orientul Mijlociu. America riscă să iasă umilită din cauza lui Trump VIDEO
21:44 - Țigările se scumpesc din nou de la 1 aprilie. Cu cât crește acciza și ce prevede ordinul oficial am Ministerului Finanțelor
21:27 - „Au început să te fure pe față!” Practica din restaurantele din România care a scandalizat internetul
21:13 - Guvernul aprobă semnarea acordului UE-Mercosur. Ce presupune acordul și care sunt pașii următori
20:42 - Val de scumpiri după războiul din Iran. Produsele care costă acum cu 50% mai mult
20:39 - Guvernul intervine pentru mii de salariați. Lucrătorii de la Liberty, Romaero şi Damen își vor primi restanțele salariale
20:21 - FIFA confirmă programul Iranului la Cupa Mondială, în ciuda tensiunilor internaționale. Cum se vor disputa meciurile în Statele Unite
20:19 - Şeful Autorităţii Rutiere Române, reţinut de DNA. Procurorii i-au găsit peste 500.000 de euro în locuință UPDATE
20:02 - RAR, avertisment pentru șoferi! Ce trebuie să faci dacă vrei să îți montezi o instalație GPL pe mașină
19:56 - Statele Unite cer aliaților să intervină în Strâmtoarea Ormuz. Pentagonul ia distanță de tratatul NATO