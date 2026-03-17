Conflictul dintre Victor Ponta și Oana Țoiu escaladează. Ce a anunțat fostul premier: „Uite, dom’le, toate documentele”

Ana Maria
17 mart. 2026, 19:48
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Conflictul escaladează. Când va ajunge plângerea la Parchet
  2. Ce acuzații formulează fostul premier
  3. Ce spune despre implicarea USR

Conflictul escaladează între Victor Ponta și ministra Oana Țoiu. Fostul premier susține că va merge în perioada următoare la Parchet pentru a depune o plângere penală. Ponta acuză încălcarea legii și furnizarea de informații false în legătură cu modul în care sunt tratați minorii români aflați în situații de risc în afara țării.

Conflictul escaladează. Când va ajunge plângerea la Parchet

Victor Ponta a precizat că a adunat deja documentele pe care intenționează să le prezinte anchetatorilor.

Uite, dom’le, toate documentele”, a spus acesta, adăugând că depunerea plângerii ar putea avea loc în scurt timp: „Probabil săptămâna viitoare. O să vă anunț”, a spus Ponta, în cadrul podcastului „Ai aflat!”, potrivit Știripesurse.

Ce acuzații formulează fostul premier

Ponta afirmă că analiza materialelor pe care le deține indică nereguli grave din partea autorităților: „Din tot rechizitoriul pe care l-am compus rezultă că au mințit și mint în continuare. Și că au încălcat legea”.

Fostul premier a invocat o Hotărâre de Guvern din 2004, care stabilește obligațiile autorităților în cazul minorilor neînsoțiți aflați în zone de risc sau conflict.

„Este o Hotărâre de Guvern din 2004 care se referă exact la obligația statului român față de minorii neînsoțiți aflați în zone de conflict. Atenție, nu trebuie să fie pe nicio listă”, a spus Ponta.

În opinia sa, legea este clară și impune intervenția autorităților în orice situație în care un minor român se află în pericol în străinătate.

„Orice copil român care se duce acum în Ghana sau în Noua Zeelandă sau în Peru la consulat, consulul e obligat să-l ajute. Dacă e un copil minor, neînsoțit, aflat într-o zonă de pericol, e obligat să-l sprijine”, a mai spus el.

Ce spune despre implicarea USR

Victor Ponta a lansat acuzații dure și la adresa USR. El susține că ar fi fost folosite fonduri publice pentru o campanie împotriva fiicei sale, în contextul scandalului privind repatrierea din Oman.

Statul a plătit, prin subvenție dată la USR, o campanie împotriva unui copil. USR-iștii iau bani de la buget ca să-mi înjure mie copilul. Pot să ia să-l înjure copilul altcuiva, nu asta e problema. Problema e că e clar că e ceva schizofrenic în organizarea statului român”.

Declarațiile vin după controversele legate de intervenția autorităților în cazul repatrierii fiicei sale, subiect care a generat reacții puternice în spațiul public.

