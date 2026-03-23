Fostul premier Victor Ponta sare la Ilie Bolojan. „Ne crede niște proști pe toți”. Ce spune despre măsurile guvernului pe scumpirea carburanților

Fostul premier Victor Ponta pune la zid ideea Guvernului de a plafona adaosul comercial la carburanți. Praf în ochii românilor, spune fostul șef al Executivului.

De ce e fericit Ilie Bolojan? Răspunsul lui Victor Ponta

Victor Ponta vine cu o remarcă dură la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care îl conduce. care ar stopa majorarea prețului combustibililor este o păcăleală, spune fostul premier.

„Guvernul “Bolojan” fie nu înțelege absolut nimic din realitatea economică, fie ne consideră pe toți niște prosti . O a treia variantă nu există.

Prețul carburantului este format, în medie, în proporție de aproximativ 60% din taxe și accize încasate de stat. Peste 30% reprezintă costurile reale – petrolul, rafinarea și transportul. Sub 1 leu este așa-numitul „adaos comercial” pe care Guvernul pretinde că îl plafonează.

Dar acest „adaos” NU înseamnă profit. Din el se plătesc salariile angajaților, energia, chiriile, logistica și, atenție, tot taxe către stat.

Cum poți vorbi despre economie de piață când Guvernul intervine exact ca înainte de 1989, , cu riscul de a crea penurie?”, scrie Victor Ponta.

Românii sunt păcăliți, Guvernul încasează

Fostul premier spune că, deși are de unde, Guvernul nu vrea să renunțe la niciun leu din taxele aplicate pe carburanți. Așa că aruncă praf în ochii românilor.

„Așadar, ce plafonează, de fapt, Guvernul? Și mai ales: la ce ajută această măsură în actuala criză? Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat. O abordare „foarte liberală”, nu-i așa?

Dacă nu reduci TVA-ul sau accizele, orice altă măsură este doar o iluzie. Mai grav, riști să împingi în faliment benzinăriile mici și să distrugi concurența din piață.

“Limităm exporturile”- pai noi exportam in Moldova si Ucraina. Facem pariu ca dl Premier Bolojan o sa se razgandeasca si nu le limitează? Vrem să ajungem din nou la situații în care există prețuri „reglementate”, dar nu mai găsești produsul? Acesta este, într-adevăr, planul?”, transmite Victor Ponta.