Fostul premier Victor Ponta sare la Ilie Bolojan. „Ne crede niște proști pe toți”. Ce spune despre măsurile guvernului pe scumpirea carburanților

23 mart. 2026, 16:47
Cuprins
  1. De ce e fericit Ilie Bolojan? Răspunsul lui Victor Ponta
  2. Românii sunt păcăliți, Guvernul încasează

Fostul premier Victor Ponta pune la zid ideea Guvernului de a plafona adaosul comercial la carburanți. Praf în ochii românilor, spune fostul șef al Executivului.

De ce e fericit Ilie Bolojan? Răspunsul lui Victor Ponta

Victor Ponta vine cu o remarcă dură la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care îl conduce. Măsurile care ar stopa majorarea prețului combustibililor este o păcăleală, spune fostul premier.

„Guvernul “Bolojan” fie nu înțelege absolut nimic din realitatea economică, fie ne consideră pe toți niște prosti . O a treia variantă nu există.
Prețul carburantului este format, în medie, în proporție de aproximativ 60% din taxe și accize încasate de stat. Peste 30% reprezintă costurile reale – petrolul, rafinarea și transportul. Sub 1 leu este așa-numitul „adaos comercial” pe care Guvernul pretinde că îl plafonează.
Dar acest „adaos” NU înseamnă profit. Din el se plătesc salariile angajaților, energia, chiriile, logistica și, atenție, tot taxe către stat.
Cum poți vorbi despre economie de piață când Guvernul intervine exact ca înainte de 1989, plafonând artificial prețurile, cu riscul de a crea penurie?”, scrie Victor Ponta.

Românii sunt păcăliți, Guvernul încasează

Fostul premier spune că, deși are de unde, Guvernul nu vrea să renunțe la niciun leu din taxele aplicate pe carburanți. Așa că aruncă praf în ochii românilor.

„Așadar, ce plafonează, de fapt, Guvernul? Și mai ales: la ce ajută această măsură în actuala criză? Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat. O abordare „foarte liberală”, nu-i așa?
Dacă nu reduci TVA-ul sau accizele, orice altă măsură este doar o iluzie. Mai grav, riști să împingi în faliment benzinăriile mici și să distrugi concurența din piață.
“Limităm exporturile”- pai noi exportam in Moldova si Ucraina. Facem pariu ca dl Premier Bolojan o sa se razgandeasca si nu le limitează? Vrem să ajungem din nou la situații în care există prețuri „reglementate”, dar nu mai găsești produsul? Acesta este, într-adevăr, planul?”, transmite Victor Ponta.
Citește și...
Reguli importante pentru folosirea sigură a cardului pe internet
Economic
Reguli importante pentru folosirea sigură a cardului pe internet
Avertismentul lui Dumitru Chisăliță după plafonarea marjelor comerciale pe piața carburanților. Ce consecințe poate avea măsura propusă de Guvern
Economic
Avertismentul lui Dumitru Chisăliță după plafonarea marjelor comerciale pe piața carburanților. Ce consecințe poate avea măsura propusă de Guvern
SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
Economic
SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
Economic
Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
Măsuri de ajutor pentru locuitorii Sectorului 4. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță (VIDEO)
Economic
Măsuri de ajutor pentru locuitorii Sectorului 4. Ce anunț a făcut primarul Daniel Băluță (VIDEO)
Cum intervine Guvernul pe piața carburanților. Scad accizele și se limitează adaosul comercial. Anunțul ministrului Energiei, Bogdan Ivan (VIDEO)
Economic
Cum intervine Guvernul pe piața carburanților. Scad accizele și se limitează adaosul comercial. Anunțul ministrului Energiei, Bogdan Ivan (VIDEO)
Turismul influențat de războiul din Orientul Mijlociu. O destinație de vacanță preferată de români va avea de profitat
Economic
Turismul influențat de războiul din Orientul Mijlociu. O destinație de vacanță preferată de români va avea de profitat
Florin Cîțu, prevestiri negre pentru România. „Țara va intra în recesiune totală în acest an”
Economic
Florin Cîțu, prevestiri negre pentru România. „Țara va intra în recesiune totală în acest an”
Ratele românilor, mai mici de la 1 aprilie. Scăderea IRCC aduce o gură de oxigen, dar tensiunile din Iran pot schimba totul
Economic
Ratele românilor, mai mici de la 1 aprilie. Scăderea IRCC aduce o gură de oxigen, dar tensiunile din Iran pot schimba totul
Scăderea consumului și explozia costurilor pun presiune pe economie. IMM-urile, în prima linie a concedierilor și falimentelor
Economic
Scăderea consumului și explozia costurilor pun presiune pe economie. IMM-urile, în prima linie a concedierilor și falimentelor
