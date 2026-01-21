B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)

Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)

Traian Avarvarei
21 ian. 2026, 10:24
Timiș: Doi adolescenți au omorât un copil și l-au îngropat în curtea unei case (VIDEO)
Anchetă a Poliției. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Copil găsit mort în curtea unei case
  2. Doi minori, suspecți de crimă
  3. Brăila: Copil înjunghiat pentru o kendama

Este anchetă în Timiș, după ce un copil de 15 ani dat dispărut în urmă cu două zile a fost găsit fără suflare.

Copil găsit mort în curtea unei case

Băiatul a fost dat dispărut marţi. Plecase de acasă luni cu trotineta şi nu s-a mai întors. Mama lui a fost cea care a anunțat poliția, iar imediat au fost demarate căutările în localitatea Cenei, unde acesta locuia.

Oamenii legii au descoperit urme de sânge pe o stradă și într-o curte, iar, în cele din urmă, au găsit și trupul neînsuflețit al copilului îngropat în grădină.

Doi minori, suspecți de crimă

Din primele informații, adolescentul ar fi fost ucis de alți doi minori, care acum se află în custodia polițiștilor, unde sunt audiați. Între timp, a fost deschisă o anchetă pentru a se stabili circumstanțele crimei înfiorătoare.

Brăila: Copil înjunghiat pentru o kendama

Amintim că, recent, un copil de 10 ani din Brăila a fost înjunghiat de zeci de ori de un coleg de clasă, disputa dintre ei pornind de la o jucărie kendama. Agresorul nu va răspunde în fața legii pentru că e minor. Părinții lui pot fi trași la răspundere doar dacă familia victimei cere în instanță, pe cale civilă, despăgubiri și daune morale.

Tags:
Citește și...
Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
Eveniment
Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
Eveniment
Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
Eveniment
Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
Eveniment
Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
Cum poți rămâne fără casa ta, chiar dacă ai toate actele în regulă. Legea care te poate lăsa fără locuință
Eveniment
Cum poți rămâne fără casa ta, chiar dacă ai toate actele în regulă. Legea care te poate lăsa fără locuință
Actele de identitate în 2026 și noile condiții de eliberare. Ce trebuie să știe cetățenii români
Eveniment
Actele de identitate în 2026 și noile condiții de eliberare. Ce trebuie să știe cetățenii români
Avertisment DNSC privind site-urile false din perioada promoţiilor. Ce metode folosesc atacatorii pentru a fura date personale
Eveniment
Avertisment DNSC privind site-urile false din perioada promoţiilor. Ce metode folosesc atacatorii pentru a fura date personale
Proiect pilot extins de Ministerul Sănătății. Farmaciile ar putea deveni centre de vaccinare antigripală
Eveniment
Proiect pilot extins de Ministerul Sănătății. Farmaciile ar putea deveni centre de vaccinare antigripală
Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
Eveniment
Au apărut noi detalii. Cine este, de fapt, Andrei, tânărul care și-a ucis mama. Tatăl lui este foarte cunoscut
Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
Eveniment
Accident feroviar lângă București. Maşină lovită de un tren la Chiajna. Un persoană este încarcerată
Ultima oră
10:19 - Criză de securitate nucleară în Ucraina. Centrala de la Cernobîl a rămas fără curent după atacuri rusești asupra infrastructurii
10:15 - Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
10:15 - Cum să îți îndulcești cafeaua fără zahăr? Iată ce recomandă specialiștii
09:53 - Greșeala pe care o fac mulți după ce își cumpără iPhone 16
09:44 - „Mâncăm pateu, dar avem BMW”. De ce gândesc așa muncitorii din diaspora
09:37 - Cea mai mare centrală nucleară din lume va fi repornită miercuri în Japonia
09:34 - Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
09:31 - Două cutremure slabe au zguduit România în aceeași zi. Unde au avut loc seismele și cât de puternice au fost
09:08 - Indianul-erou care a salvat fetița din lacul înghețat a fost externat: „Oamenii din România sunt foarte buni”
08:59 - Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării