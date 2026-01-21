Este anchetă în Timiș, după ce un copil de 15 ani dat dispărut în urmă cu două zile a fost găsit fără suflare.

Copil găsit mort în curtea unei case

Băiatul a fost dat dispărut marţi. Plecase de acasă luni cu trotineta şi nu s-a mai întors. Mama lui a fost cea care a anunțat poliția, iar imediat au fost demarate căutările în localitatea Cenei, unde acesta locuia.

Oamenii legii au descoperit urme de sânge pe o stradă și într-o curte, iar, în cele din urmă, au găsit și trupul neînsuflețit al copilului îngropat în grădină.

Doi minori, suspecți de crimă

Din primele informații, adolescentul ar fi fost ucis de alți doi minori, care acum se află în custodia polițiștilor, unde sunt audiați. Între timp, a fost deschisă o anchetă pentru a se stabili circumstanțele crimei înfiorătoare.

Brăila: Copil înjunghiat pentru o kendama

Amintim că, recent, un copil de 10 ani din Brăila de zeci de ori de un coleg de clasă, disputa dintre ei pornind de la o jucărie kendama. Agresorul nu va răspunde în fața legii pentru că e minor. Părinții lui pot fi trași la răspundere doar dacă familia victimei cere în instanță, pe cale civilă, despăgubiri și daune morale.