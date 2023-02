Violențe într-un restaurant din Turda! Un bărbat a fost bătut rău și a ajuns la spital (VIDEO)

Un individ a sărit la bătaie, într-un restaurant din municipiul Turda, chiar în fața unui copil care asista la scenă, iar bărbatul atacat a suferit traumatisme grave și va avea nevoie de intervenții chirurgicale, a relatat Irina Petraru, vineri, la Știrile B1 TV.

Un bărbat a fost bătut rău, într-un restaurant din Turda, și a ajuns la spital

Incidentul s-a produs într-un restaurant din municipiul Turda, județul Cluj. Unul dintre bărbați a devenit violent din senin și i-a aplicat mai multe lovituri unui alt bărbat, în vârstă de 40 de ani. Victima este fratele femeii care administrează restaurantul.

În urma loviturilor, persoana agresată s-a prăbușit la podea și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale, urmând să treacă prin mai multe intervenții chirurgicale în zona feței.

Femeia care administrează restaurantul a fost lovită la rândul său de agresor, când a încercat să îl potolească.

„Din niciun motiv sau fără niciun motiv, fratele meu a fost agresat, adică el stătea și discuta cu persoana din dreapta lui, și persoana din stânga, primul agresor care l-a lovit pe fratele meu, l-a prins de ceafă, l-a strâns foarte tare, după care l-a lovit cu pumnii în față. Am venit de la recepție, am intervenit, am încercat să îl îndepărtez pe cel care îl lovea pe fratele meu, care era pe jos, și m-a lovit și pe mine, evident, am căzut”, spune femeia.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că unul dintre indivizii implicați în conflict a revenit la restaurant cu un topor și a spart un geam.

Poliția a deschis un dosar penal pentru tulburarea liniștii și a ordinii publice, lovire sau alte violențe, în care sunt cercetate patru persoane.