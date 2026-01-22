B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » La ce temperatură trebuie setat frigiderul iarna? Greșeala care poate crește factura la energie

La ce temperatură trebuie setat frigiderul iarna? Greșeala care poate crește factura la energie

Selen Osmanoglu
22 ian. 2026, 08:59
La ce temperatură trebuie setat frigiderul iarna? Greșeala care poate crește factura la energie
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce contează temperatura frigiderului în sezonul rece
  2. Care este temperatura recomandată pentru frigider iarna

Frigiderul este unul dintre cele mai folosite electrocasnice din locuință, funcționând non-stop pentru a păstra alimentele în siguranță. Puțini români știu însă că setarea temperaturii, mai ales în sezonul rece, influențează atât prospețimea produselor, cât și consumul de energie electrică. O ajustare simplă poate face diferența.

De ce contează temperatura frigiderului în sezonul rece

Toți avem un frigider acasă, indispensabil pentru depozitarea alimentelor de zi cu zi (legume, fructe, lactate, carne sau produse gătite).Temperaturile scăzute de afară din timpul iernii influențează însă modul în care acest aparat funcționează, conform Antena3.

Specialiștii atrag atenția că menținerea unei temperaturi prea scăzute în frigider, în condițiile în care mediul ambiental este deja rece, duce la un consum inutil de energie electrică. În același timp, setarea incorectă poate afecta calitatea alimentelor și durata lor de păstrare.

Care este temperatura recomandată pentru frigider iarna

Majoritatea frigiderelor moderne permit reglaje precise, iar experții în electrocasnice recomandă ca, pe timpul iernii, temperatura să fie setată între 4 și 5 grade Celsius. Această valoare este considerată optimă pentru păstrarea alimentelor în condiții sigure, fără a suprasolicita compresorul aparatului.

Diferențele dintre setările de vară și cele de iarnă nu sunt foarte mari, dar sunt esențiale pentru eficiența frigiderului:

  • Vara, temperaturile ridicate din exterior și alimentele calde introduse în frigider impun o setare mai scăzută, de aproximativ 2-3 grade Celsius.
  • Iarna, când temperatura ambientală este mai mică, frigiderul poate funcționa eficient la 4-5 grade Celsius, fără riscul alterării alimentelor.

În acest fel, aparatul nu este forțat să răcească excesiv, durata sa de viață este prelungită, iar consumul de energie rămâne redus.

Sfaturi utile pentru un frigider eficient iarna

Pe lângă setarea corectă a temperaturii, specialiștii recomandă și câteva reguli simple pentru un frigider eficient în sezonul rece:

  • Nu supraîncărca frigiderul, deoarece aerul rece trebuie să circule liber pentru o răcire uniformă.
  • Așază alimentele strategic: lactatele și carnea trebuie depozitate în zonele cele mai reci.
  • Verifică periodic temperatura cu ajutorul unui termometru intern.
  • Curăță frigiderul regulat, deoarece depunerile de gheață sau murdăria pot reduce eficiența aparatului.

Aplicarea acestor recomandări nu doar că ajută la economisirea energiei electrice, dar asigură și păstrarea alimentelor în condiții optime, pe o perioadă mai îndelungată.

