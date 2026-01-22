Mara Bănică a reușit să atragă atenția fanilor cu o transformare rapidă: minus 4 kilograme în doar șapte zile. Vedeta a vorbit deschis despre dieta care i-a adus rezultate vizibile, explicând ce a consumat, ce reguli a respectat și cum a organizat regimul pentru a fi eficient și sănătos.

Primele patru zile, cele mai stricte

Mara Bănică a explicat că începutul dietei a fost cel mai dificil, dar esențial pentru rezultate rapide. În primele patru zile, alimentația a fost simplă, cu produse cu conținut scăzut de grăsimi și fără combinații care să îngreuneze digestia, scrie Click.

„În primele 4 zile aveți voie următoarele produse fără niciun fel de limită, la orice oră: brânzeturi cu maximum 7% grăsime (brânză de vaci slabă, cottage cheese, perluțe de brânză), legume crude – salată verde, castraveți, ridichi, varză, ardei gras, gogoșari, conopidă, broccoli, cu excepția roșiilor, 1 ou fiert pe zi, 200 g fructe pe zi și 2 lingurițe ulei crud pe zi, plus jumătate de pahar de lapte”, a detaliat ea.

Hidratarea, cheia succesului

Pe lângă alegerea alimentelor, Mara a subliniat importanța lichidelor. În primele zile a consumat apă plată, ceai și cafea fără zahăr, urmând ca ulterior să adauge apă minerală și băuturi dietetice.

„Obligatoriu este să beți foarte multe lichide. După primele 4 zile, deci de vineri încolo, puteți adăuga apă minerală și răcoritoare dietetice. Sucuri fără zahăr”, a explicat ea.

Alimentație mai permisivă

Din a cincea zi, regimul a devenit mai flexibil. Mara a permis roșii, alimente acre, iaurt simplu fără fructe, precum și 200 g de fructe variate, precum pere, prune, citrice, kiwi, pepene și căpșuni, evitând fructele tropicale.

De asemenea, gumă sau bomboane mentolate erau permise pentru prospețimea respirației.

Ce alimente erau complet interzise

Vedeta a avertizat că anumite produse trebuiau evitate complet în primele zile: legume gătite, ulei prăjit, zahăr, miere, sucuri naturale, muștar, maioneză sau ketchup.

Nerespectarea acestor reguli putea compromite rapid dieta. După șapte zile, Mara Bănică a înregistrat un minus de 4 kilograme. Aceasta a precizat că secretul constă în combinarea alimentelor corecte cu hidratarea și respectarea regulilor de bază ale regimului.